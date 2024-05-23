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黃仁勳看好AI生成影片 帶動更多輝達晶片需求

中央社／ 舊金山23日綜合外電報導
輝達執行長黃仁勳。(美聯社)
輝達執行長黃仁勳。(美聯社)

對於人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）來說，生成式AI熱潮一直送上大禮。

搭上科技巨頭爭相推出聊天機器人帶動的需求順風車後，如今輝達預期新的AI模型可以創造影片，從事跟人類一樣的語音互動，將為其繪圖處理器帶來更多的訂單。

輝達執行長黃仁勳22日告訴路透社：「生活中很多資訊必須以影片為基礎，以物理為基礎。所以這將是下一個大事件。」

「你有3D影片，還有一大堆可以從中學習的東西。因此這些系統將很龐大。」

訓練和運行先進AI系統必須有更多的算力，因此帶動輝達H200等晶片的需求。H200率先使用在OpenAI的多模態模型GPT-4o，能夠進行真實的語音對話，能夠跨文字和影像互動。

輝達其他客戶包括Google的DeepMind，以及MetaPlatforms，也已經發表AI影像或影音生成平台。

輝達22日公布首季資料中心部門超過5倍的銷售成長後，還預估季度營收將遠高於預估的財測。

英國券商哈格里夫斯藍斯唐（HargreavesLansdown）證券分析部門主管奈森（Derren Nathan）表示：「需求層面廣泛，同時大型語言模型逐漸要是多模態，可想而知，將不只是影音，還有文字、演說、2D和3D。」

汽車產業使用的AI模型也開始成為輝達晶片需求的主要動力。

輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）在22日財報後的電話會議上表示，特斯拉（Tesla）為了追求自動駕駛，已擴大AI訓練的處理器叢集至大約3萬5000枚H100晶片。

克瑞斯表示，汽車產業預期將是輝達資料中心業務的最大企業支柱。

奈森指出：「（視訊生成）無疑是人工智慧最強大且已經得到驗證的運用案例，目前正擴大至內容製作以外的範圍。」

影片 語音

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