泰勒絲演唱會助攻 星上季GDP增幅優於預期

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
泰勒絲帶動繁榮，反映在新加坡的經濟成長尤為明顯。路透
泰勒絲帶動繁榮，反映在新加坡的經濟成長尤為明顯。路透

拜流行樂天后泰勒絲所賜，新加坡今年第1季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長2.7%，高於分析師預料，也寫下一年半以來最強勁的成長紀錄。

這個數字優於路透調查分析師原估的2.5%，也高於去年第4季的2.2%，其中第1季服務業產值年增3.9%，高於上一季的2%。同期製造業產值萎縮1.8%，主要反映電子業生產因汽車和工業晶片需求減弱而下滑。

新加坡國際企業發展局公布，新加坡第1季貨貿較去年同期成長4.8%，扭轉去年第4季2.1%的頹勢。第1季非石油出口下滑3.4%，主要是非電子類外銷減弱所致。

貿工部常任祕書林明亮在簡報中說：「航空旅遊和觀光需求比預期更強的復甦，將持續支持航空和旅遊相關行業成長，以及面向消費者的行業。」他也指出，「金融和保險業的支付部門也將因遊客消費增加而受益」。據新加坡旅遊局統計，新加坡第1季湧進435萬名遊客，比去年同期增加約50%。

泰勒絲不是唯一前來新加坡的超級巨星。英國的酷玩樂團（Coldplay）和歌手兼詞曲創作人紅髮艾德，也分別在1月和2月來新加坡開演唱會。不過，泰勒絲3月在新加坡是「時代巡迴演唱會」唯一的東南亞站。新加坡金融管理局4月曾指出，就泰勒絲和酷玩樂團的演唱會而論，觀眾可能超過一半來自海外。

新加坡 樂團 演唱會

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