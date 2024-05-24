韓挺晶片業 砸190億美元

為扶植本土晶片業，南韓23日公布價值26兆韓元（190億美元）的一籃子激勵措施，要在全球晶片戰中維持南韓的競爭力。

根據南韓總統辦公室發出的聲明，這項規模創紀錄的26兆韓元計畫，包括為特定投資案提供17兆韓元的財務支持和稅務優惠，比起財長崔相穆不到兩周前提議的10兆韓元高出一倍多。

美、中在內的各國政府都斥資數十億美元，吸引例如台積電和英特爾等公司前往設廠製造晶片。由於美中緊張局勢可能導致對大多數現代裝置和軍事設備至關重要零部件的全球供應受阻，全球支出熱潮有增無減。

南韓是全球最大的記憶體晶片生產國，長期以來傾向於由三星電子和SK海力士等私人企業集團來領導投資活動。但政府現在扮演起更積極的角色，主導在首爾外圍建立起超大型的晶片製造聚落。

另外，南韓央行23日一如預期維持基準利率不變，同時調高今年經濟成長預測，似在預告會延後讓貨幣政策轉為寬鬆的時機。

南韓央行將7天附買回利率維持在15年來最高的3.50%，已連續11次開會決議按兵不動，因為國內生產毛額（GDP）成長紮實，而通膨仍然膠著，南韓2024年GDP成長預測也從原先的2.1%調高至2.5%。