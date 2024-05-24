美財長回應美元強勢議題 葉倫：干預匯市不能是常態

美國財政部長葉倫23日重申，干預匯市不該是解決貿易失衡的「例行」工具，不該經常動用，即使偶爾動用也應事先警告。

葉倫在七大工業國（G7）財長會前的記者會上說：「我們相信，干預應該偶爾為之，干預時應事先溝通，如果發生，應大致是為了因應匯市波動。干預不是我們認為應例行使用的工具。」

G7財長會23日在義大利登場，各國正就美國提出的動用俄羅斯被凍結資產所產生收益的計畫，逐步形成共識，此舉將可讓烏克蘭獲得多達500億美元的關鍵性融資，且使其免受大西洋兩岸政治變動的影響。葉倫也再度呼籲，歐美在中國產能過剩問題上，應形成明確的統一戰線。

葉倫在媒體記者問到日本等國該如何因應美元走強時，作上述回應。葉倫2017年曾以聯準會（Fed）主席身分出席G7財金首長會議，參與擬定目前G7一致的匯率立場。

在即將召開的G7財長會，匯率似乎不是特別關切的顧慮，但在Fed利率維持高檔時間可能比預期久之際，主要國家貨幣政策路線分歧的問題隱約若現。在這種背景下，日本央行最近疑似在日圓對美元貶到34年低點後干預匯市。

除非官員尋求重新討論匯率議題，否則G7財長會可能在25日發布的聯合公報上沿用習慣措詞，表明會依循2017年的承諾，讓「市場決定匯率並且密切協商」。

葉倫並且說：「拜登政府已表達對匯率的立場，就是大型市場經濟體的匯率，宜由市場決定，且匯率波動大致反映國與國之間的基本面差異。」她並表示，美元價位反映投資人對借貸成本走向的認知，「強勢美元一部分反映利率差距，以及市場對不同經濟體利率路徑可能會怎麼走的看法」。

至於法國等國拋出的全球富人稅提議，由於美國反對，會後公報將不會提及。葉倫說：「拜登總統與我都篤信累進稅…我不支持涉及所有國家同意課徵此稅的國際協商，或把收益依據氣候變遷傷害程度在各國之間作重分配。」拜登政府提議對高所得美國人士大幅提高稅率，但避免每年依據個人淨值徵收的富人稅。