全球PMI報喜牽動降息腳步 路透：為延後下調利率提供空間

最新出爐的採購經理人指數（PMI）調查顯示，從美國到歐洲與亞洲的經濟活動升溫，而全球企業的業績也普遍改善，路透報導指出，這為各國央行延後降息提供了空間。

標普全球23日公布的數據顯示，美國5月綜合PMI升抵54.4，是2022年4月來最高，衡量輸入價格的指標也攀抵去年9月來次高，顯示通膨壓力仍強。美債殖利率早盤應聲上揚，交易員也把聯準會（Fed）今年首次降息的時間延後到12月。

各國綜合PMI走勢

在歐洲，拜服務需求旺盛之賜，5月經濟活動的擴張速度為一年來最快，而製造業則顯露接近復甦跡象。歐元區5月HCOB綜合PMI初步由4月的51.7攀升至52.3，連續第三個月高於50的景氣榮枯線。

整體物價漲速為11月以來最慢，產出物價指數從53.7跌至52.5，可能為歐洲央行的寬鬆政策開啟大門。各界普遍預期歐洲央行的決策官員將在兩周後的會議上降息。

凱投宏觀分析師帕爾馬斯表示：「歐洲央行仍很可能開始在6月降息，但如果經濟繼續維持良好動能，未來進一步降息的步調可能會比我們所預期的緩慢。」

在服務業活動強勁的支持下，歐元區最大經濟體德國5月綜合PMI為52.2，連續第二個月高於50。但在第二大經濟體法國，民間部門5月意外下滑，服務業與製造業活動同步萎縮，分別為46.7和49.4。PMI數據顯示，英國企業5月的成長明顯降溫，而且比經濟學家所預期的降幅更大，可能影響現任首相蘇納克的選情。

在亞洲，日本5月工廠活動出現一年來的首度擴張，製造業在經歷數月疲軟後加速成長。5月au Jibun銀行的PMI由4月的49.6攀升至50.5，為去年5月以來首次升破50榮枯線，服務業仍繼續擴張，綜合指數從前月的52.3升至52.4，是連續第三個月上揚。

印度5月商業活動在服務業的幫助下強勁擴張，PMI數據還顯示出口以創紀錄的速度成長，就業成長率達到近18年來的最高水準。另據路透4月對經濟學家的調查，全球經濟的堅實動能可能會持續到今年底、甚至乃至2025年，有別於先前估計經濟將會放緩的預測。

德國商業銀行的史塔默表示：「各國央行將開始降息，但之後他們將持續重新評估情勢。我們認為，將在今年底或明年初知道通膨比預期更黏。」「因此他們可能無法完成降息周期。」