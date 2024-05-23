首次！Nvidia早盤直接飛越1000美元大關 帶動標普、那指走高

在晶片大廠輝達（Nvidia）的亮眼財報加深投資人對人工智慧（AI）熱潮的信心帶動下，標普500指數和以科技股為主的那斯達克綜合指數23日早盤開高走高，分別上漲0.4%和1%，費城半導體指數也大漲2.1%；台積電ADR漲1.3%，唯有道瓊工業指數下跌0.2%。輝達本身股價則首次衝上1,000美元大關。

路透報導，輝達23日早盤股價大漲8.7%至1,032.41美元，史上首次超越1,000美元，若此漲幅能一路維持到收盤，輝達市值將一口氣大增約1,650億美元。

瑞銀全球財富管理公司投資長Mark Haefele表示：「輝達財報支撐我們對AI漲勢還有更多上漲空間的預期...鑒於有利市場地位，我們繼續看好AI趨勢，並維持對大型科技股的偏好。」

這家半導體領頭羊也在22日財報會上宣布將分割股權。在去年股價暴增三倍、今年又再躍漲逾90%後，輝達已成為美國市值第三大公司。

輝達財報也同樣帶旺其他晶片股，超微（AMD）、美光、博通和安謀早盤漲幅介在1.6%~3.8%。AI相關類股美超微（Super Micro）大漲逾10%。