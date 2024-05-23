西班牙能源轉型里程碑 4月綠電占比逾6成

西班牙能源轉型加速，4月綠電發電量占64.6%，比去年同月飆升21%，其中風力、水力、太陽能3種再生能源各以22.2%、19.7%、18.8%首次成為發電結構領頭羊，將核能和天然氣甩在後頭。

西班牙「國家報」（El País）報導，西班牙今年春天「再生」不息，綠電覆蓋率幾乎達到2/3，甚至有單日發電量超過90%的紀錄。

根據西班牙電網公司（Red Eléctrica），由於再生能源發威，西班牙4月發電結構中，包括核能在內的低碳能源占83.1%，突破有紀錄以來的最高水準。

在再生能源「壟斷」下，西班牙4月核能和天然氣的發電量大幅降低，核能與去年同月相比減少14%，僅僅一年內，從僅次於風能的第2大電力來源，跌落到第4，天然氣則排名第5。

國家報指出，再生能源在4月能有這番表現，主要有幾個特殊原因。首先，近幾個月來，西班牙大型發電水庫集中的西北部地區降雨量特別豐沛，提升水力發電量；此外，正逢一年中風勢強勁的季節，風電、水電同時到位，減低了電價壓力。

不過，隨著夏季用電高峰到來，核能與天然氣的發電量勢必得增加，引發西班牙各部門的激烈爭論。

西班牙政府和電力公司已達成協議，預計在2027年至2035年間逐步關閉核能發電廠，但確切時程將取決於儲能系統的部署速度。受到今年春天再生能源的震撼，西班牙國內押注將廢核時程提前的聲音越來越多。

對此，西班牙政府立場不變，將維持與產業議定好的廢核時程表，生態轉型與人口挑戰部長黎貝拉（Teresa Ribera）向國家報表示，核能在歐盟被列為綠能是個錯誤，她認為，低碳能源並不等同潔淨能源。

然而，也有一些部門主張續用核能。馬德里工業工程學院本月初發布一份報告，呼籲「平衡」核能和再生能源的組合配置，以確保永續的未來。報告並提醒，去年底聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）上，核能被明確列為達成能源轉型、擺脫化石燃料的替代能源之一。