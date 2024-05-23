美國勞動市場還是很強 上周初領失業救濟金人數再度下滑

美國上周首度申領失業救濟金人數再度下滑，因為企業求才和裁員腳步雙雙放緩，顯示出美國勞動市場的強勁基礎。

美國勞工部23日表示，截至18日止的上周初領失業金人數為21.5萬人，低於市場預期22萬人，並比前一周再減少0.8萬人，連續兩周呈現下滑，且兩周下滑幅度達到去年9月來最大。

美國聯準會（Fed）自2022年3月以來總共升息525個基點，放緩整體經濟需求，美國勞動市場也一直穩定地進行重新平衡。Fed 22日發布的4月底會議紀錄也顯示，Fed官員認為，美國勞動市場的供需將會繼續達到更好的平衡，雖然速度將會放慢。不過，Fed官員也提到，美國勞動市場的市況基本上一直呈現緊俏。

Fed自去年7月來一直將基準利率維持在5.25~5.5%。金融市場目前預期Fed將在9月進行首次降息。

另外，在截至11日止的一周內，持續請領失業救濟金的人數為179.4萬人，比前一周增加0.8萬人。