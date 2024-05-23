亞股走勢不一 輝達財報利多抵銷Fed利率疑慮

日圓匯率之前貶值到1美元兌160日圓引發熱議。雖然日圓貶值有利於推動擅長出口的日本大企業的業績和薪酬上漲，但對於食品、能源大多依賴進口的日本而言，物價上漲令人擔憂。目前的狀況被稱為「日圓過度貶值」，負面影響越來越嚴重。

2024-05-23 18:43