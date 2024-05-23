彭博：Google擬聯手鴻海 於「印度最南端」生產智慧手機

彭博資訊引述知情人士報導，Google將聯手鴻海，於印度最南端的泰米爾納德邦投資數十億美元設置新產線，以生產Pixel智慧手機。

Google正追隨蘋果等企業的腳步，加速在印度生產裝置的計畫，以降低對中國大陸的依賴，減輕地緣政治風險。Google的投資決定，也嘉惠了想進軍先進製造領域、撕去「印度底特律」標籤的泰米爾納德邦。

知情人士說，泰米爾納德邦的政府團隊，已與Google的管理高層在美國會談，以向Google招手。Google的代表未立刻回應彭博的置評請求。

Google去年即已表示，將在印度投產Pixel 8智慧手機，但未透露地點。蘋果已將部分iPhone生產轉往印度，三星電子也已在印度設立產線。