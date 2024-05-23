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SpaceX首發間諜衛星 為美國機構打造「新情報網絡」

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國太空探索科技公司（SpaceX）今天發射其所打造的第一批間諜衛星。 路透
美國太空探索科技公司（SpaceX）今天發射其所打造的第一批間諜衛星。 路透

美國太空探索科技公司（SpaceX）今天發射其所打造的第一批間諜衛星，這些衛星是美國新情報網絡的一部分，目的在大幅提升美國的太空監視能力。

今年稍早，路透社的2篇報導揭露了這個間諜網絡，顯示美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索公司SpaceX，正為美國情報機構「國家偵察局」（National Reconnaissance Office, NRO）打造數百顆衛星，以期在軌道建立一個龐大系統，可以迅速發現世界上幾乎任何地方的地面目標。

這些衛星是美國今年計劃部署多批衛星中的第一批，美國長期太空和國防承包商諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman Corp.）也參與了這項計畫。

美國東部時間今天凌晨4時，SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）火箭從南加州范登堡（Vandenberg）太空軍基地升空，將國家偵察局具響應式收集與快速數據傳輸功能的擴散式系統，首次送入太空。

國家偵察局表示：「預計在2024年進行大約6次發射，支援國家偵察局擴散式架構，並且還會進行更多發射一直到2028年。」國家偵察局沒有透露將部署衛星的數量。

世界各地的軍隊和情報機構，愈來愈依賴地球軌道上的衛星來協助行動，此一趨勢在一定程度上，是因為太空發射成本降低，同時針對陸地或空中傳統收集方法的威脅持續變化。

國家偵察局的衛星網絡也顯示美國政府在執行一些最敏感任務時，對馬斯克旗下SpaceX的依賴程度。

SpaceX主導了美國火箭發射市場，並憑藉由數千顆寬頻網路衛星組成的商業系統「星鏈」（Starlink），成為全球最大的衛星營運商。

SpaceX 太空 美國 衛星

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