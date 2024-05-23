「鬼滅之刃」全球賣翻 Sony誓言新技術強化動畫事業

Sony集團23日表示，將利用人工智慧（AI）等尖端科技來強化動畫事業，使其成為該公司在電玩、音樂和電影之後的另一項主要收入來源。

共同社報導，Sony表示，將會透過導入新開發的動畫製作軟體和AI技術，來改善製作動畫的效率，並提升作品品質。

該公司也表示，將會設法改善創作者的工作環境。隨著全球動畫人口成長，Sony子公司Aniplex製作出「鬼滅之刃」等暢銷作品，動畫業正面臨嚴重的勞力短缺。

Sony執行長吉田憲一郎在記者會上表示：「動畫已從過去的小眾娛樂躍居世界級的娛樂類型。我希望能對這個產業有所貢獻。」

在拓展動畫事業方面，Sony將利用Aniplex和2021年收購的美國動畫代理商Crunchyroll，同時發展3D內容等新技術。

吉田說：「我們希望將更多日本動畫傳遞到海外。」