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亞馬遜傳推付費版AI語音助理Alexa 外界估1指令0.02美元成本

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
亞馬遜（Amazon）的語音助理Alexa，已推出十年，執行簡單指令相當熟練。 路透
亞馬遜（Amazon）的語音助理Alexa，已推出十年，執行簡單指令相當熟練。 路透

美國財經媒體CNBC報導，亞馬遜Amazon）今年稍晚將推出加強交談能力的人工智慧（AI）版語音助理Alexa，以強化與Google和OpenAI等對手競爭的實力，並且計劃向使用者收取月費，以支應技術成本；收費價格目前內部還沒最後定案。

報導引述消息人士指出，新版Alexa語音助理將使用自家大型語言模型（LLM）Titan，也不會被包裹在目前年費139美元的Amazon Prime訂閱服務內。

亞馬遜已宣布，準備運用生成式AI技術改進Alexa的對話能力。亞馬遜約十年前推出Alexa，操作播放音樂或做播報天氣、設定鬧鐘腦小事時很熟練，但是要進行複雜一點的任務時，用戶常遭遇挫折。

上周OpenAI推出新版AI模型GPT-4o，具備雙向對話能力，可即時把對話翻譯為多種語言；Google的Gemini也有類似功能。

但消息人士認為，Alexa的安裝用戶基礎是機會所在。亞馬遜截至2023年售出的Alexa裝置已超過5億台，但若升級後的Alexa聽不懂指令或提供不可靠的資訊，出錯的成本高昂。

運作生成式AI的成本也很昂貴，一位消息人士估算，在Alexa使用生成式AI的成本為每次指令0.02美元，因此內部有人提議每月收費20美元，但也有人建議認為價格須壓低到個位數，才能帶給對手競爭壓力。OpenAI的進階版ChatGPT目前向用戶收取月費20美元。亞馬遜拒絕評論有關Alexa的產品規畫。

AI Alexa Amazon 亞馬遜 語音助理

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