美經濟強勁物價攀漲 聯準會斷定抗通膨進展停頓
美國聯邦準備理事會（Fed）今天公布最近一次利率會議紀要指出，由於經濟強勁和通貨膨脹攀升，聯準會利率制定委員會認為對抗物價上漲的進展已經停頓。
法新社報導，聯準會決策官員在利率政策會議於5月1日結束後，投票決定維持利率在23年高點，試圖對抗仍高於聯準會2%長期目標的通膨。
聯邦公開市場委員會（FOMC）2天會議的紀要顯示，決策官員普遍認為「近期數據並未增強他們對通膨持續向2%邁進的信心」。
聯準會指出，第一季令人失望的通膨數字與強勁的經濟數據，讓他們認為「需要比預期更長的時間」，才會讓他們對通膨正在放緩產生信心。
幾名FOMC委員表示，他們認為總體需求成長必須減緩下來才能實現目標。
幾名委員也「提及萬一通膨風險真的出現，願意進一步緊縮政策，這樣的行動是適當的」。
不過會議紀也釋出正向訊息，指「預期通膨的中期和長期措施已經落實，這被認為對於持續實現委員會的通膨目標至關重要」。
根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）數據，期貨交易者目前認為聯準會在9月中旬調降利率的可能性接近60%。
而9月調降利率會讓獨立的美國央行陷入拜登和川普激烈的總統選舉中，美國經濟和生活成本可望成為這次大選的重心。
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