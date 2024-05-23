最幸福勞工在這裡！盤點全球前10名工作與生活最平衡的國家

在人生中，如果能取得工作和生活最好的平衡，那絕對是幸福美滿的事。

在這個汲汲營營且忙碌的社會裡，人生幾乎泰半以上的光陰都奉獻給工作，不少人成天被工作壓得喘不過氣，在生活和職場難以區隔的日子下，承受的是更無以復加的無奈。

雖然人生活在世上，工作的本質本來就是為了賺錢，也唯有賺錢才能維繫生活品質，更除了照顧自我以外，兼顧家庭、教育和娛樂，但如何能在工作中找到屬於自我的價值，透過喜愛的工作找到成就感，那可就不是件容易的事。

你喜歡自己的工作嗎？在庸庸碌碌的人生裡，你覺得自己的工作和生活有獲得平衡嗎？

專門提供保險費率比較的市調公司Compare the Market，近日發表了全球各國工作與生活平衡的調查，藉此探索工作與生活達到完美平衡的國家。

這份調查的依據，是根據勞工每年平均工作時間、帶薪年假和病假的最低限度、產假和陪產假的長度和比率，以及國家的幸福指數等作為指標。結果發現，在這份榜單中，名列前茅的都是歐洲國家。

讓我們一起看看，這些令人稱羨、堪稱完美的幸福國家。

10、奧地利（Austria）

奧地利。圖／Ingimage

根據奧地利政府的規定，該國每週法定工時為40小時，但每個同業公會基本上都有自己的法定時間，因此一般標準為每週工時38.5小時，雖然工時和台灣差不多，但勞工平均工資非常高，基本上時薪都有37歐元（約台幣1300元），薪資水平是歐盟的前段班。

在休假部分，勞工基本上只要服務滿半年，就可以享有每年5週的特休假，福利非常優渥。

9、立陶宛（Lithuania）

身為東歐小國的立陶宛，一直以來都和台灣有著非常密切的關係，由於鄰近白俄羅斯（Belarus），立陶宛每年都有許多的非法移民，為了就是祈求能在該國找到好的就業機會與發展。

立陶宛的薪資雖然在歐盟來說並不算高，但它擁有不錯的社會福利，像是讓育嬰的父母可以週休三日，就算沒有達到法定工時的40小時也沒關係。

8、愛沙尼亞（Estonia）

愛沙尼亞。圖／Ingimage

同樣和立陶宛身為波羅的海三小國，愛沙尼亞的狀況基本上和立陶宛差不多，愛沙尼亞雖然規定工時為每週40小時，但許多企業都會在週五提早休假，因此大部分的勞工每週工時平均僅有35小時，此外，全職教師的規定也是每週35小時，讓人們有更多時間可以專注於家庭。

7、斯洛維尼亞（Slovenia）

身為東歐的小國，斯洛維尼亞有種典雅低調的氣質，該國對於女性育嬰假十分重視，就算休假一年也可領70％的薪水，第二年和第三年可以選擇彈性工作，讓斯洛維尼亞女性的就業率很高，也成了工作與生活最平衡的國家之一。

6、保加利亞（Bulgaria）

保加利亞。圖／Ingimage

東歐國家保加利亞，根據調查顯示，該國提供高達58週的產假，也就是13個月，讓孕婦可以全心全意地在家照顧孩子，這是保加利亞的最大優勢，使它成為全球擁有最長帶薪產假的國家。

5、芬蘭（Finland）

芬蘭的員工平均每週工時為39.3小時、每週工作超過50小時的員工比例僅為3.8％。

北歐國家一直都是社會福利非常完美的地區，更是全世界先進國家效仿的對象，在職場更是如此。芬蘭為了保護其勞資雙方的關係，有非常完備的制度，像是加班無論責任制與否，一定需要給予加班費或申請調休，員工也有絕對的權力拒絕加班的要求。

4、荷蘭（Netherlands）

荷蘭。圖／Ingimage

荷蘭員工的平均每週工時為37.3小時。由於每週工作時間超過50小時的員工只有0.4％，荷蘭人擁有令人稱羨的工作與生活平衡。

根據調查顯示，荷蘭人每天花費16小時在吃飯、睡覺和休閒相關的活動上，剩下的時間才是用來工作，荷蘭企業更鼓勵員工在家工作，就算想要去別的國家找親友、不進公司，那也完全沒有問題。

3、法國（France）

談到全球勞工的典範代表，法國人絕對榜上有名，他們不只最重視生活，更是罷工出名、非常勇於爭取自己應有的權益。

如果你也是《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）的影迷，一定會對那獨特的法國職場文化印象深刻，他們平均一天工作7小時，且工時可以自由安排，因為法國人更重視假期，也非常會拿捏工作與生活的平衡，他們認為工作最重要的是享受生活和假期，而不是被工作綁架，影響生活品質。

2、盧森堡（Luxembourg）

盧森堡。圖／Ingimage

盧森堡雖然是個小國、國土面積也不大，但國家卻非常富有，它也有避稅天堂的稱號，吸引許多外商進駐投資。也由於盧森堡的幸福指數高達7.23，讓它在這份榜單上有很好的成績。

盧森堡的勞工除了國定假日之外，每年還有一個月的特休假，就算真的要加班，盧森堡的加班費規定也是非常嚴格，企業不可能投機。

1、西班牙（Spain）

西班牙。圖／Ingimage

西班牙是近幾年來，號稱最「快樂工作」的國家，許多企業不只提供午睡兩小時的福利，每週工時還縮短到37.5小時，更有多家公司施行週休三日計畫，這項計畫讓參與的企業試行3年，且不得降低員工薪資，政府也提供大筆預算給予合作的企業，讓更多公司願意配合。

而西班牙的勞工擁有30天特休假，且有高達6週的帶薪病假，以及16週的產假和12週的陪產假。

一直以來，西班牙都以輕鬆工作的模式在過生活，對他們來說，高工時不一定代表有最好的產能，而是在工作和生活兼顧的方式下，好好工作也好好休息，達到最佳的生活態度。

（本文出自2024.05.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）