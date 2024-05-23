Nvidia財報釋五利多 宣告新工業革命開始 助攻台積、工業富聯明年展望

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）上季財報與本季財測都符合市場的高度期待，且表明目前的Hopper系列晶片與新款的Blackwell系列晶片需求依然強勁，到明年都動能無虞，完全破除市場僅存的一絲憂慮。

執行長黃仁勳更宣告「下一場工業革命已經開始」，宣示「主權AI」新市場成形，並且宣布分割股票還加發股利，激勵股價盤後大漲。分析師也解讀，輝達的亮眼財測將提振台積電與鴻海集團旗下工業富聯（FII）的明年成長前景。亞洲晶片類股23日盤中應聲衝上三年高點。

財報亮眼，符合多頭人士期待

輝達止於4月28日的年度第1季（上季）淨利年增645%至148.8億美元，創新高，經調整後每股盈餘成長461%至6.12美元，都超越預期，營收也符合多頭投資人預期的約260億美元區間。

其中，資料中心上季營收年增427%、季增23%至226億美元，超越預期，創新高。黃仁勳說，上季資造中心成長主要受惠於在Hopper平台的生成式AI訓練與需求強勁且加速，「除了雲端服務供應商，生成式AI已跨足消費者網路公司、企業、主權AI、汽車與醫療保健客戶，創造出數十億美元的垂直市場。

財務長柯蕾絲（Colette Kress）說，大型雲端供應商「大規模部署並增加輝達的AI基礎建設，持續帶動強力成長，約占資料中心的40%區間中間值」，暗示占比為45%，金額超過100億美元。她強調，資料中心的強勁表現是由運算需求帶動，推論提供約四成的資料中心營收。

此外，上季汽車與機器人部門營收年增11%、季增17%至3.29億美元，也高於預期，主要受惠於自駕平台需求。遊戲部門營收年增18%、季減8%至26億美元，略低於預期，專業視覺化事業營收年增45%、季減8%至4.27億美元，都低於預期。

常占輝達營收20%~25%的中國大陸營收，上季則「顯著」下滑。輝達已開始提供降規版AI晶片「H20」給中國大陸客戶。黃仁勳表示，「我們繼續盡力服務客戶」。

經調整後毛利率達到創新高的78.9%，遠高於一年前的66.8%，但預期本季將降至75.5%，符合市場預期。分析師已經預期輝達在增產Blackwell系列晶片之際，毛利率季比會下滑。

財測亮眼，襄助台積電與工業富聯明年成長展望

預期本季營收約為280億美元，年比成長一倍左右，也符合買方分析師的期待

黃仁勳也宣告，「下一場工業革命已經開始」，輝達正協助把1兆美元的資料中心轉化為「AI工廠」，產製出新的大宗商品：AI。

黃仁勳談到最新推出的Blackwell晶片時表示，Blackwell平台本季將開始出貨，下季增產，客戶應能在明年1月底止當季，取得包含Blackwell晶片的資料中心，輝達今年將賺進「大量Blackwell營收」。他表示，客戶正對輝達施加龐大壓力，希望該公司能快點出貨。

柯蕾絲也說，Blackwell正在全力生產，推出時將獲超過100家代工廠採用，是Hopper獲採用數量的兩倍多。

面對市場擔心在Blackwell晶片出貨前，目前的Hopper晶片需求會趨緩，黃仁勳說，「我們到本季都看到Hopper需求持續增加」，「我們預期需求將超越供應一段時間」。柯蕾絲補充表示，「H200和Blackwell需求遠超乎供應，我們預期需求到明年都將超越供應」，破除市場憂慮。

Third Bridge分析師Lucas Keh也從輝達本季財測，嗅到Hopper需求的正面訊息，「大型公有雲超大規模客戶為輝達資料中心的貢獻，依然接近50%，且資料中心建造動能近期將維持」，足以消弭Hopper晶片需求的疑慮。

彭博資訊分析師指出，輝達本季超乎預期的財測、以及超大規模業者加速資本支出，且非雲端供應商需求可能加速，都暗示AI半導體的需求將維持強勁到至少2025年，有助提振台積電明年的成長前景。

花旗分析師Karen Huang認為，輝達對Balckwell系統需求的強勁評估，是工業富聯的利多，因為工業富聯在G200系統擁有運算板（compute board）主要供應商、控制板（switch board）獨家供應商、也是GB200機櫃關鍵受惠者等強力地位。

透露已在開發下一款晶片

黃仁勳被問到是否願意分享對於未來產品或創新的任何想法時，稍微打趣地說：「我不能宣布在Blackwell之後，還有另一款晶片」，更耐人尋味的是，他表示輝達正以「一年的節奏」營運，暗示輝達將每年推出新晶片或平台。

他也說，輝達將推出支援乙太網路（Ethernet）的技術Spectrum X，「我們全力投入Spectrum X，我們也對乙太網路有令人興奮的路線圖」。目前輝達的平台支持InfiniBand。

彭博分析師認為，輝達搶攻Spectrum X乙太網路服務，將加重對手博通（Broadcom）和邁威爾（Marvell）的競爭壓力，但還不致造成重大威脅，因為整體需求似乎將成長，幾乎所有業者都將受惠。

創建新事業領域

柯蕾絲表示，有一個正在迅速成長的新領域：主權AI，「隨著世界各國都在投資主權AI，資料中心營收持續多元化」，主權AI是指一國以自有基礎建設、數據、勞動力及商業網追求AI的能力，許多國家都透過各種模型建立自己的國內運算效能，一些國家與國營電訊供應商或公用事業商合作，取得並經營主權AI雲，其他國家則正資助當地雲端夥伴，提供產官之用的共享AI運算平台。

輝達預期，主權AI將從零壯大為接近100億美元的市場。

市場報以「漲」聲回應

輝達也宣布拆分股票，6月7日起一股拆成十股，為2021年5月來首度拆分股票，以讓員工和投資人更能投資，並且提高股利150%，最新的季股息為每股10美分，將在6月28日發放，條件為至6月11日為股東者。

輝達股價盤後噴發6%，歷來首度漲破1,000美元，並激勵同業故價上漲，超微（AMD）、博通（Broadcom）及邁威爾（Marvell）都漲近2%，安謀（Arm）漲2.5%，伺服器製造商戴爾（Dell）漲近5%，美超微（Super Micro）漲近4%

亞洲晶片類股23日盤中衝上三年新高，SK海力士漲逾2%，台積電漲逾1%，鴻海集團股價漲逾3%。

輝達其他營運數據

輝達上季以一般公認會計準則（GAAP）計算的營運支出年增39%、季增10%，非GAAP營運支出年增43%、季增13%。手上的現金與約當現金年增105%至314億美元。