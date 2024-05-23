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泰勒絲演唱會帶動觀光 新加坡Q1經濟成長2.7%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
泰勒絲帶動繁榮，反映在新加坡的經濟成長尤為明顯。路透
泰勒絲帶動繁榮，反映在新加坡的經濟成長尤為明顯。路透

美國流行樂天后泰勒絲演唱會帶動觀光所賜，新加坡今年第1季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長2.7%，高於分析師原料。

這個數字優於路透調查分析師原估的2.5%，也高於去年第4季的2.2%，其中第1季服務業產值年增3.9%，高於上一季的2%。同期製造業產值萎縮1.8%，主要反映電子業生產因汽車和工業晶片需求減弱而下滑。

同日，新加坡國際企業發展局公布，新加坡第1季貨貿較去年同期成長4.8%，扭轉去年第4季2.1%的頹勢。第1季非石油出口下滑3.4%，主要是非電子類外銷減弱所致。

貿工部常任祕書林明亮周四在簡報中說：「航空旅遊和觀光需求比預期更強的復甦，將持續支持航空和旅遊相關行業成長，以及面向消費者的行業。」他也指出，「金融和保險業的支付部門也將因遊客消費增加而受益」。

據新加坡旅遊局統計，新加坡第1季湧進435萬名遊客，比去年同期增加約50%。

泰勒絲不是唯一前來新加坡的超級巨星。英國的酷玩樂團（Coldplay）和英國歌手兼詞曲創作人紅髮艾德（Ed Sheeran）也分別在1月和2月來新加坡開演唱會。

不過，泰勒絲 3月在新加坡是「時代巡迴演唱會」唯一的東南亞站。新加坡金融管理局4月曾指出，就泰勒絲和酷玩樂團的演唱會而論，觀眾可能超過一半來自海外。

泰勒絲本月巡迴歐洲，也帶動當地的消費。美國銀行優先理財部門總裁Aron Levine接受彭博訪問時表示，美銀客戶本月在巴黎消費增加22%，泰勒絲5月9日至5月12日在法國首都演出，正是消費暴增的期間。

Levine說，接下來粉絲將追隨泰勒絲到倫敦、米蘭和維也納，歐洲各大城市也可以期待出現類似的成長。Levin說：「她將會帶動歐洲經濟。」

新加坡 演唱會 美國

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