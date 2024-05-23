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為本土晶片製造添柴加火 南韓宣布190億美元激勵措施 規模創紀錄

經濟日報／ 編譯季晶晶 ／綜合外電
為扶持本土晶片業，南韓周四公布價值26兆韓元的一籃子激勵措施，規模創紀錄。美聯社
為扶持本土晶片業，南韓周四公布價值26兆韓元的一籃子激勵措施，規模創紀錄。美聯社

為扶持本土晶片業，南韓周四公布價值190億美元的一籃子激勵措施，對正努力在行業中保持領先地位的三星電子和SK海力士來說是大利多。

根據南韓總統辦公室發出的聲明，這項規模創紀錄的26兆韓元計畫包括為特定投資案提供17兆韓元的財務支持和稅務優惠，比起財長崔相穆不到兩周前提議的10兆韓元高出一倍多。

消息公布後，三星股價上漲1.4%，扭轉了周四稍早的跌勢，SK海力士則延續早盤漲勢，勁揚約 3%。

南韓推出此一措施之前，國內強力呼籲支持本土晶片業。美國和中國大陸在內的各國政府都斥資數十億美元，吸引和推動例如台積電和英特爾等公司前往設廠製造。由於美中緊張局勢可能導致對大多數現代裝置和軍事設備至關重要零部件的全球供應受阻，全球支出熱潮有增無減。

南韓是全球最大的記憶體晶片生產國，長期以來傾向於由三星電子和SK海力士等私人企業集團來領導投資活動。但政府現在扮演起更積極的角色，主導在首爾外圍建立起超大型的晶片製造集群。

南韓 台積電 財務

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