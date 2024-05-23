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美對中國電動車加徵100%關稅 8/1上路

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國貿易代表署（USTR）今天表示，美國對電動車及電池、電腦晶片和醫療產品等一系列中國銷美商品大幅加徵關稅，其中部分將於8月1日生效。

路透社報導，總統拜登將一面維持前任總統川普實施的關稅之餘，同時提高其他關稅，包括將中國電動車加徵關稅稅率增至原來的4倍達100%，半導體關稅稅率則從25%增至50%。

貿易代表署在聯邦公告中表示，為期30天的公眾意見徵詢期將於6月28日結束。貿易代表署徵求了解加徵這些關稅對美國經濟有何影響，也想了解醫用口罩、手套25%關稅、注射器50%關稅是否還要調更高。

2023年美國從中國進口近6.4億美元的手套、口罩和注射器，這些產品將受新措施影響。

聯邦公告還發布受影響約387個產品類別的特定關稅代碼以及新關稅稅率和實施日期。美國貿易代表署表示，預計2025年和2026年開始徵收的關稅，分別會從當年的1月1日開始。

新關稅鎖定「中國打算取得主導地位」的產品，及美國近期著手重大投資的產業品項。華府正投資數千億美元清潔能源稅收補貼，以發展美國電動車、太陽能和其他新產業，稱中國在這些領域的國家扶植產能已威脅美國企業生存能力，實施新關稅目的在保護美國就業機會免受中國廉價進口商品大量湧入衝擊。

白宮表示，新措施影響價值180億美元的中國銷美商品，包括鋼鋁、半導體、電動車、關鍵礦物、太陽能電池和起重機。對中國電動車祭出關稅重手的政治意義大於實際影響，因為現有關稅已使中國電動車鮮少銷美。

口罩 美國 電動

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