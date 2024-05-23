梅傑接任藍牙技術聯盟執行長 邁向下一階段成長

非營利組織藍牙技術聯盟今天宣布，曾任職高通公司的梅傑（NevilleMeijers）將擔任執行長，自5月29日起生效，將帶領藍牙技術聯盟進入下一個成長與創新的階段。

藍牙技術聯盟（Bluetooth Special Interest Group）成立於1998年，負責發展Bluetooth藍牙技術，至今會員數量已超過4萬家公司，遍布全球各地。根據分析師預測，2024年市場上採用藍牙技術的產品數量，將會超過50億件。

梅傑透過新聞稿表示，藍牙技術改變了人們的連結與溝通方式，他的職業生涯致力於無線技術及業務的培育與開發，加入藍牙技術聯盟讓他有機會，在無線技術世界中扮演至關重要的角色。

梅傑曾任職高通公司（Qualcomm Technologies,Inc.），領導其工業物聯網專用LTE/5G網路開發。在加入藍牙技術聯盟前，他擔任JMA Wireless 商務長，負責領導私人無線網路、分散式天線系統、業務發展和行銷團隊。