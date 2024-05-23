以為Nvidia爆發式成長告終？數十億美元新業務「主權AI」給驚喜

輝達（Nvidia）財務長柯蕾絲（Colette Kress）周三在財報後電話會議上告知分析師，該公司正在創建一個價值數十億美元的新業務：規模迅速膨脹的主權AI。這個幾乎從零開始的新業務，讓一些以為輝達很難再有太大發展空間的投資人大為驚喜。

柯蕾絲說：「隨著全球各國投資於主權AI，資料中心的營收繼續多樣化。主權AI指的是一國利用基設、數據、勞動力和商業網來產出AI的能力。」

她說，許多國家正透過各種模型構建自己國內的運算能力。部分國家與國營電信供應商或公用事業公司合作，構 築和經營主權AI雲端，另一部分國家則贊助在地雲端合作夥伴，提供共享的AI運算平台，供公部門和私部門使用。

她舉的例子包括瑞士政府控股的瑞士電信（Swisscom），該集團最近宣布其義大利子公司將建造義大利第一台、功能最強大的Nvidia超級電腦，以便開發首個以義大利語進行原生訓練的大型語言模型。

克蕾絲說，AI的重要已引起每個國家的關注，主權AI的營收去年還是零，今年料達數十億美元，前頭那個數是高個位數。

目前還不清楚主權AI業務是否會繼續放在資料中心部門，或者最終會獨立出來。但當一個部門被認為對公司具有重大價值時，通常會個別提供報告。對輝達而言，即使是數十億美元的營收，都還算小數目。該公司上季（第1季）營收高達260億美元。