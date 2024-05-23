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韓央行維持利率不變 上修今年GDP似預告會延後轉為寬鬆

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓央行一連11次開會決議將指標7天附買回利率維持在15年來最高的3.50%。路透
南韓央行一連11次開會決議將指標7天附買回利率維持在15年來最高的3.50%。路透

南韓央行今天一如預期維持基準利率不變，同時調高今年經濟成長預測，似在預告貨幣政策會延後轉為寬鬆的時機。

南韓央行周四將指標7天附買回利率維持在15年來最高的3.50%，已連續11次開會決議按兵不動，因為國內生產毛額（GDP）成長紮實，而通膨仍然膠著。

南韓央行周四也將南韓2024年GDP成長預測從原先的2.1%調高至2.5%。

大多數經濟學家預料南韓央行要等到第4季才會降息，第1季GDP高於預期，已讓不少經濟學家延後南韓降息的時程。

南韓央行也預測今年整體通膨率為2.6%，和上次預測相同，仍高於央行年增率2.0%的目標。

分析師認為，經濟前景樂觀，加上通膨仍頑強不退，可能進一步延後貨幣政策轉為寬鬆的時機。分析師也認為，美國貨幣政策前景不明，南韓家庭債務偏高，也可能會影響央行降息意願。

南韓央行預測明年經濟成長將放緩至2.1%，通膨也將降至 2.1%。

南韓 通膨

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