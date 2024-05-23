擔心禽流感疫情升溫 美多檔疫苗股漲幅飆兩位數
疫苗製造商莫德納、BNT、CureVac等公司的股價在周三（22日）大漲，因為愈來愈多人類感染禽流感的病例出現，引發疫情可能擴大的擔憂，疫苗股因而復活。
澳洲周三通報境內首例人類感染H5N1禽流感，患者是一名曾赴印度旅行的孩童，所幸現在已完全康復。美國截至目前，也已發現第三例。
有一款禽流感疫苗正在初期試驗階段的德國生技製藥公司CureVac，股價不到4美元，周三大漲18.8%至3.91美元。莫德納周三也飆13.7%，收在163.33美元。莫德納表示，公司正在與美國政府討論，旗下一款已完成中期試驗的流感疫苗，想運用mRNA技術，對準H5家族流感病毒的預防，H5N1正是屬於H5家族的病毒株。
總部在德國的BNT，周三股價收漲11%至102.30美元。諾瓦瓦克斯（Novavax）漲5.3%至15.70美元，諾瓦瓦克斯有針對三種不同H5N1病毒株的疫苗，已在進行臨床試驗前的測試。
美國牛群已見禽流感廣泛擴散，目前有九個州爆發疫情，然後傳出人類也感染到的案例。今年到目前止，全球通報八例人類感染，公衛官員提高警覺，擔心在新冠疫情正式結束只有一年時間，又會有動物傳播病毒到人類的疫情發生。
專注疫苗開發的生技公司受惠於這種憂慮，得到強力提振，投資人押注，若再衍成大流行，這些公司又會回到戰鬥前線。疫苗公司曾因新冠疫情大紅，但隨疫情消退，股價跟著冷卻。
然而，根據金融時報報導，美國公衛官員說，公衛當局現在已有能夠有效對抗禽流感的疫苗，且庫存量有數十萬劑。目前合作的三家藥廠：葛蘭素史克（GSK）、CSL Seqirus、賽諾菲（Sanofi）在一旦出現大流行時，也能增加產量至數百萬劑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言