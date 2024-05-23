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擔心禽流感疫情升溫 美多檔疫苗股漲幅飆兩位數

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國疫苗股22日因為禽流感疫情題材大漲。 路透
美國疫苗股22日因為禽流感疫情題材大漲。 路透

疫苗製造商莫德納、BNT、CureVac等公司的股價在周三（22日）大漲，因為愈來愈多人類感染禽流感的病例出現，引發疫情可能擴大的擔憂，疫苗股因而復活。

澳洲周三通報境內首例人類感染H5N1禽流感，患者是一名曾赴印度旅行的孩童，所幸現在已完全康復。美國截至目前，也已發現第三例。

有一款禽流感疫苗正在初期試驗階段的德國生技製藥公司CureVac，股價不到4美元，周三大漲18.8%至3.91美元。莫德納周三也飆13.7%，收在163.33美元。莫德納表示，公司正在與美國政府討論，旗下一款已完成中期試驗的流感疫苗，想運用mRNA技術，對準H5家族流感病毒的預防，H5N1正是屬於H5家族的病毒株。

總部在德國的BNT，周三股價收漲11%至102.30美元。諾瓦瓦克斯（Novavax）漲5.3%至15.70美元，諾瓦瓦克斯有針對三種不同H5N1病毒株的疫苗，已在進行臨床試驗前的測試。

美國牛群已見禽流感廣泛擴散，目前有九個州爆發疫情，然後傳出人類也感染到的案例。今年到目前止，全球通報八例人類感染，公衛官員提高警覺，擔心在新冠疫情正式結束只有一年時間，又會有動物傳播病毒到人類的疫情發生。

專注疫苗開發的生技公司受惠於這種憂慮，得到強力提振，投資人押注，若再衍成大流行，這些公司又會回到戰鬥前線。疫苗公司曾因新冠疫情大紅，但隨疫情消退，股價跟著冷卻。

然而，根據金融時報報導，美國公衛官員說，公衛當局現在已有能夠有效對抗禽流感的疫苗，且庫存量有數十萬劑。目前合作的三家藥廠：葛蘭素史克（GSK）、CSL Seqirus、賽諾菲（Sanofi）在一旦出現大流行時，也能增加產量至數百萬劑。

流感疫苗 疫情 禽流感

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