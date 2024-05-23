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內容值錢！OpenAI與新聞集團簽協議 五年價值可能超過2.5億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
生成式AI公司OpenAI與新聞集團（News Corp）簽訂內容授權協議。知情人士說，五年期間的價值可能超過2.5億美元。路透
生成式AI公司OpenAI與新聞集團（News Corp）簽訂內容授權協議。知情人士說，五年期間的價值可能超過2.5億美元。路透

華爾街日報（WSJ）母公司新聞集團（News Corp）與生成式AI公司OpenAI簽訂一項重要的內容授權協議，知情人士透露，五年期間的價值可能超過2.5億美元，包括現金和使用OpenAI技術的優惠。

OpenAI將能使用新聞集團旗下新聞出版物內容（包括檔案資料）來回答用戶查詢並執行訓練。雖然各家出版商與OpenAI簽內容授權協議，條款都不公開，不過新聞集團的這紙協議有可能是規模最大的。

新聞集團執行長Robert Thomson周三發備忘錄給員工說：「這項協議認可優質新聞有其溢價，數位時代的特點是發行商占主導地位，往往犧牲創作者，許多媒體公司已被無情的技術浪潮席捲而去。如今我們有責任善用良機。」

新聞集團A股周三盤後上漲4.7%。

OpenAI的類人聊天機器人ChatGPT等生成式AI工具的崛起將改變出版業的面貌。AI公司對出版商的內容如饑似渴，因為這些內容有助完善其模型，創建新產品，例如AI驅動的搜尋功能。

外界擔心，OpenAI或Alphabet旗下Google推出的AI搜尋工具，根據新聞內容提供完整答案，導致用戶毋需點開文章鏈結，令出版商損失流量和廣告收入。出版商為求自己的知識財產權能獲得相應報酬，從而引發複雜談判。

除新聞集團外，與OpenAI達成商業合作的出版商還包括Politico和Business Insider母公司Axel Springer、美聯社、法國的世界報 （Le Monde）、金融時報，以及IAC旗下Dotdash Meredith，後者擁有People和Better Homes & Gardens等出版物。

紐約時報（New York Times）在內的其他出版商則選擇與OpenAI及其金主微軟對簿公堂，聲稱他們的內容在未經許可的情況下被用於訓練AI工具並為用戶提供答案。OpenAI表示這起訴訟毫無根據。

根據知情人士，OpenAI與Axel Springer達成為期三年的協議，包括將內容用於訓練和展示，價值至少2,500萬到3,000萬美元間，OpenAI與金融時報的協議，價值在500萬至1,000萬美元間。美聯社與OpenAI的交易一年價值數百萬美元，但覆蓋範圍較窄，主要是用文本檔案庫的內容來訓練AI，兩家公司據悉正進行涉及使用內容來回答問題的新一輪談判。

OpenAI 紐約時報 華爾街日報

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