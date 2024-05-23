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AI晶片需求火熱 輝達Q1獲利飆升並宣布分割股票

中央社／ 舊金山22日綜合外電報導

輝達公司（Nvidia）今天公布財報，受惠市場對資料中心人工智慧（AI）晶片需求火熱，本會計年度第一季淨利年增7倍。

綜合法新社和路透社報導，這家總部位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的科技大廠第一季淨利（截至4月28日）149億美元；第一季營收260億美元，年增率將近4倍。

去除部分項目，輝達第一季每股獲利6.12美元，擊敗市場預測的5.59美元。

輝達營收占比最大的資料中心銷售第一季成長427%至226億美元，高於金融數據分析公司FactSet資料顯示分析師估計的213.2億美元。

輝達預測第二季營收為280億美元，上下增減2%，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料，分析師估計中值為266.6億美元。

輝達預估，第二季調整後毛利率為75.5%，上下增減0.5%，分析師估計中值為75.8%。

輝達也宣布從6月7日起實施1拆10股票分割，讓股民較容易持有這檔股票，輝達表示在股票分拆後，季度股利將提高150%至每股1美分，激勵輝達盤後股價一度上漲5.9%報1005美元，突破1000元整數關卡，股市價值激增1400億美元左右。

輝達執行長黃仁勳在一次與分析師的電話會議中表示，即將推出的Blackwell AI晶片於本會計年度第二季出貨，下季將提高產量。

輝達財務長克芮斯（Colette Kress）則稱，Blackwell晶片供不應求的情形可能「持續到下個年度」。

輝達合作廠商台積電也在努力提高先進封裝產能。台積電4月預測，今年先進封裝產能將提升一倍以上。

黃仁勳在財報中指出：「下一個工業革命已經展開。」「企業和國家正與輝達合作，將兆元級傳統資料中心轉向加速運算，並打造新型資料中心，即人工智慧工廠，以生產新型商品：人工智慧。」

根據輝達，在美國以外地區，「主權AI（sovereignAI）」系統也推升了對輝達晶片的需求。

克芮斯在一次電話財報會議中，將主權AI描述為一國建構和控制其自身AI的能力。

根據黃仁勳說法，加拿大、法國、日本和許多國家都在建構主權AI基礎設施。

愛德華瓊斯公司（Edward Jones）分析師普克（Logan Purk）表示：「市場對輝達晶片需求仍然火熱。」「這些財報數據足以滿足投資人的胃口，並再度向市場確認AI投資仍未緩和下來。」

台積電 日本 財務

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