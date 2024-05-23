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美股期指上漲 Nvidia業績展望繼續發威

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Nvidia盤後交易中一度大漲7%。路透
Nvidia盤後交易中一度大漲7%。路透

美國股市期指周四上漲，輝達（Nvidia）在美股盤後公布本季比市場預期更樂觀的業績展望，帶動科技股在盤後上漲。亞洲晶片和人工智慧（AI）相關股票也上漲。中共解放軍今早宣布對台軍演，並未對國際股市造成明顯影響。

日本股市今天早盤也上漲，日經225指數上漲0.4%，南韓Kospi指數下跌0.4%。

Nvidia公布財報後，標準普爾500指數和那斯達克100指數期貨都上漲，Nvidia盤後交易一度大漲7%。標普500指數和那斯達克綜合指數周三分別下跌0.3%和0.2%。

Nvidia表示，本季營收將達到280億美元，超出市場所料。該公司還宣布進行1股拆為10股的股票分割，並將每季股息提高150%，達到每股10美分。

Carson Group的Ryan Detrick說，「即使面對高度期望，該公司仍再度繳出亮眼的成績」，他特別點資料中心事業營收尤為搶眼。

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹今早7時許宣布，5月23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊開展軍事演習。

中共 指數 解放軍

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