美股期指上漲 Nvidia業績展望繼續發威
美國股市期指周四上漲，輝達（Nvidia）在美股盤後公布本季比市場預期更樂觀的業績展望，帶動科技股在盤後上漲。亞洲晶片和人工智慧（AI）相關股票也上漲。中共解放軍今早宣布對台軍演，並未對國際股市造成明顯影響。
日本股市今天早盤也上漲，日經225指數上漲0.4%，南韓Kospi指數下跌0.4%。
Nvidia公布財報後，標準普爾500指數和那斯達克100指數期貨都上漲，Nvidia盤後交易一度大漲7%。標普500指數和那斯達克綜合指數周三分別下跌0.3%和0.2%。
Nvidia表示，本季營收將達到280億美元，超出市場所料。該公司還宣布進行1股拆為10股的股票分割，並將每季股息提高150%，達到每股10美分。
Carson Group的Ryan Detrick說，「即使面對高度期望，該公司仍再度繳出亮眼的成績」，他特別點資料中心事業營收尤為搶眼。
中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹今早7時許宣布，5月23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊開展軍事演習。
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