Fed會議紀錄顯示官員仍不排除升息 美債殖利率再度上揚

美國聯準會（Fed）周三（22日）公布的最近一次FOMC利率決策會議紀錄顯示，與會官員集體支持更長時間維持高利率。同時，「許多」官員質疑政策是否足夠有限制性，可將通膨降至目標水準；他們提到願意在必要時升息，進一步緊縮政策。

受此消息影響，交易員減少對Fed今年將降息一次以上的押注，與Fed利率掛鉤的期貨合約定價暗示，Fed在9月前降息的機率約為59%，比會議紀錄公布前略為下降。定價還暗示，在12月前第二次降息的機率約為50%，低於稍早的54%。

美國2年期公債殖利率擴大盤中漲幅，美國10年期公債殖利率從周二的4.414%升至4.433%。利率互換合約交易員基本上維持對聯準會年內可能降息約37個基點的押注。

聯準會貨幣決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）4月30日至5月1日的會議紀錄指出，儘管與會官員認為政策「形勢良好」，但多位官員提到，如果通膨惡化，會準備進一步升息。

會議紀錄寫道，「與會者注意到第1季通膨數據令人失望」，「他們需要比之前預期更長時間，才能對通膨可持續向2%回落更有信心」。

會議紀錄顯示，官員們還討論了如果通膨沒有顯示可持續向2%回落的跡象，在更長時間內保持利率穩定的必要性，或在勞動市場意外走弱的情況下，降低限制性。

Fed主席鮑爾在5月1日開完利率會議後的記者會上表示，在Fed對美國通膨將可持續回到2%目標的信心增強之前，降低借貸成本是不合適的。他後來在14日阿姆斯特丹的一個活動上重申：「我們需要耐心，讓限制性政策發揮作用。」

由會議記錄看出，儘管官員們認為政策總體上具有限制性，但決策者也指出，高利率的影響可能比過去小，並且長期中性利率可能高於先前預期。會議記錄說，「許多與會者不確定貨幣政策限制性的程度」。

關於資產負債表，官員們在最近這次會議上，投票決定放慢縮表步伐，6月開始公債減持的每月上限將從600億美元降至250億美元。投資人原本普遍預期上限將降至300億美元，而非250億美元。會議記錄顯示，幾乎所有與會者都表示支持新的上限，但「幾名」官員支持繼續當前縮表步伐，或支持比決定更高的每月上限。

針對抵押擔保證券（MBS）的每月減持上限，則維持在350億美元。

以下是彭博整理的會議紀錄要點：

--「許多」官員對聯準會政策對經濟的限制性程度表示不確定，但會議紀錄指出，政策「被視為是具限制性的」。

--決策官員同意，最近令人失望的第1季通膨數據，以及經濟勢頭強勁的跡象，代表「他們需要比先前預期的更長的時間，才能獲得更大的信心」，相信通膨正穩步回歸2%的目標。

--官員們討論了在更長時間內保持利率穩定的必要性，或在勞動力市場走弱的情況下降低利率的問題，而「多位」與會官員還提到了在必要情況下願意升息。

--聯準會官員同意勞動力市場的供需狀況繼續趨於更好的平衡，不過速度有所放緩。