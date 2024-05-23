美參議員：麥肯錫為北京服務 不應再獲美政府委託

全球管理顧問巨擘麥肯錫遭控曾為中共、中國中央政府工作。美國聯邦參議員盧比歐、霍利今天指出，在麥肯錫承認替北京服務，並承諾效忠美國之前，反對該公司獲得美國政府任何委託。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）、霍利（Josh Hawley）今天公開致函麥肯錫（McKinsey &Company）全球管理合夥人斯特恩菲爾斯（BobSternfels）指出，在麥肯錫切斷與中國的關係前，不應該再從美國政府獲得一分錢。

兩人在公開信指出，如果麥肯錫不願意坦承與中國政府交易的真相，就不再有資格與美國政府合作。中國是美國的主要地緣政治對手，麥肯錫與中國政府的合作受到中國政府的影響，從而在經濟和軍事上削弱了美國。

英國金融時報（Financial Times）在2月報導，由麥肯錫領軍、與美國哥倫比亞大學（ColumbiaUniversity）、中國清華大學於2011年共同成立的智庫「城市中國計劃」（Urban China Initiative）曾接受中國政府委託，為中國如何提升科技實力獻策，內容納入中國2015年通過的「中國製造2025」報告。

根據報導，斯特恩菲爾斯2月在國會聽證會說，麥肯錫沒有、也從未替中共或中國中央政府工作，在中國的客戶多數是跨國公司、美商或中國民營公司。此外，麥肯錫發言人說，該公司禁止在中國承接與國防、情資或政策有關的議題。

盧比歐、霍利在公開信指出，根據可公開取得的資料，麥肯錫主管否認該公司與中國政府有關的說法不是事實，例如，「紐約時報」曾報導，中國百大國營企業中，麥肯錫至少為其中22家提供服務。

公開信指出，據報導，麥肯錫的客戶包括中國交通建設公司（China Communications ConstructionCompany），該公司在南海為中國人民解放軍興建軍事前哨站，也包括中國遠洋海運公司（China OceanShipping Company），該公司在解放軍海軍的後勤作業扮演重要角色。