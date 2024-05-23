AI熱繼續發威 Nvidia營收暴增 股價首次突破1,000美元 宣布拆股

輝達（Nvidia）周三公布的上季財報顯示，營收與去年同期相比暴增262%，比投資人的高度預期更優，且再次給出樂觀的銷售預期，表明AI運算方面的支出仍然強勁。

展望本季，輝達預估計營收可達280億美元，高於LSEG數據顯示分析師預期的266.1億美元。

黃仁勳表示，名為Blackwel的下一代AI GPU將帶來更多成長。他在與分析師的電話會議上說：「今年我們將看到大量的Blackwell營收。」

這家總部位於加州聖克拉拉的公司還宣布拆股計畫，1股拆為10股，使其股票更易流通，預計6月10日生效。同時，現金股利提高150%至每股10美分，在拆分後派發，所以拆分後，股息將為每股1美分。

該公司股價在盤後交易應聲勁揚7%到1,016.8美元，首次突破1,000美元大關。

輝達強調想向更廣泛的市場出售技術。黃仁勳表示，AI正在向消費網通公司、汽車製造商和醫療健保客戶拓展。各國也在開發自己的系統，這種趨勢被稱為主權AI。他說，除了雲服務提供商之外，這些機會正在「創造多個數十億美元的垂直市場」。

現年61歲的黃仁勳於1993年共同創立輝達，最初是一家為電腦遊戲玩家提供顯卡的公司。他認知到公司的晶片非常適合開發AI軟體，這幫助他打開新市場，也讓他在競爭對手面前占得先機。

隨後，OpenAI在2022年發布的ChatGPT引發各大科技公司競相建立自己的AI基礎設施。這場爭奪戰使得輝達的H100加速器成為炙手可熱的必搶產品。每塊晶片售價數萬美元，而且經常供不應求。

但新營收來自少數客戶。亞馬遜、Meta、微軟和Alphabet是輝達的最大買家，約占銷售的40%。黃仁勳試圖通過生產全套電腦、軟體和服務，幫助更多公司和政府機構部署自己的AI系統，來分散押注。

輝達截至4月28日的第1季營收入成長逾兩倍至260億美元。剔除某些項目的每股盈餘為6.12美元。分析師此前預測營收為247億美元，每股盈餘為5.65美元。

輝達的資料中心部門——目前是其最大銷售來源——營收較去年同期狂增427%到226億美元，遊戲晶片的營收則增長18%到26.5億美元。分析師此前預估資料中心和遊戲部門的營收分別為210億美元和26億美元。

輝達的網通產品，主要是InfiniBand，銷售也很強勁，達到32億美元，是去年同期銷售額的三倍多。

該公司還銷售汽車晶片和先進繪圖工作站晶片，但規模遠遠小於資料中心業務。專業可視化銷售額為4.27億美元，汽車部門銷售額3.29億美元。