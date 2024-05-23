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銅、金因獲利了結賣壓大跌 油價隨美股下跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

國際原油下跌，跡象顯示聯準會（Fed）可能長時間維持利率不變，引發美股下跌。銅期貨創下近兩年來最大盤中跌幅；金價也創三周最大跌幅。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

WTI下跌 Fed會議紀錄打壓股市

西德州中級原油（WTI）期貨下跌1.4%，結算價低於78美元，報77.57美元；布蘭特原油7月原油期貨下跌1.2%，結算價報每桶81.90美元。

Tortoise Capital Advisors的投資組合經理Rob Thummel表示，雖然庫存報告推動原油脫離之前的低點，但可能也沒有強到足以改變整體交易趨勢的地步，油價陷於窄幅波動狀態，除非下一個催化劑出現。

銅價下跌

銅期貨創下近兩年來最大盤中跌幅，從周一觸及的歷史新高迅速回落，投資人尋求在多頭交易中獲利了結，而中國出現新的需求疲軟跡象。

上海期貨交易所(SHFE)監測的倉庫中的銅庫存仍接近30萬噸，因為季節性提貨比往常緩慢。

截至收盤，LME期銅下跌4.1%，報每公噸10419美元。芝加哥商業交易所(Comex)的近月合約也大跌5.2%，至每磅4.854美元。

有交易者說，由於基金仍持有多頭頭寸，修正可能是短暫的。

基本金屬出現廣泛拋售。LME 鋁期貨跌2.7% 至每噸2,651.5美元，鎳跌4.2% 至20,400美元。

金價走低

黃金創三周最大跌幅，交易員紛紛獲利了結，原因是市場擔憂通膨居高不下，可能阻止央行如預期及早降息。

道明證券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，「考慮到最近關於利率在更高位維持更久的說法，多頭可能已經失去胃口，空頭正在為回調布局。」

截至紐約時間下午3:52，黃金現貨下跌1.8%，報每英兩2377.96美元；白銀現貨下跌3.7%，報30.8073美元。

大盤 金價 黃金

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