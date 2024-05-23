銅、金因獲利了結賣壓大跌 油價隨美股下跌
國際原油下跌，跡象顯示聯準會（Fed）可能長時間維持利率不變，引發美股下跌。銅期貨創下近兩年來最大盤中跌幅；金價也創三周最大跌幅。以下是整理自彭博和路透的商品行情：
WTI下跌 Fed會議紀錄打壓股市
西德州中級原油（WTI）期貨下跌1.4%，結算價低於78美元，報77.57美元；布蘭特原油7月原油期貨下跌1.2%，結算價報每桶81.90美元。
Tortoise Capital Advisors的投資組合經理Rob Thummel表示，雖然庫存報告推動原油脫離之前的低點，但可能也沒有強到足以改變整體交易趨勢的地步，油價陷於窄幅波動狀態，除非下一個催化劑出現。
銅價下跌
銅期貨創下近兩年來最大盤中跌幅，從周一觸及的歷史新高迅速回落，投資人尋求在多頭交易中獲利了結，而中國出現新的需求疲軟跡象。
上海期貨交易所(SHFE)監測的倉庫中的銅庫存仍接近30萬噸，因為季節性提貨比往常緩慢。
截至收盤，LME期銅下跌4.1%，報每公噸10419美元。芝加哥商業交易所(Comex)的近月合約也大跌5.2%，至每磅4.854美元。
有交易者說，由於基金仍持有多頭頭寸，修正可能是短暫的。
基本金屬出現廣泛拋售。LME 鋁期貨跌2.7% 至每噸2,651.5美元，鎳跌4.2% 至20,400美元。
金價走低
黃金創三周最大跌幅，交易員紛紛獲利了結，原因是市場擔憂通膨居高不下，可能阻止央行如預期及早降息。
道明證券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，「考慮到最近關於利率在更高位維持更久的說法，多頭可能已經失去胃口，空頭正在為回調布局。」
截至紐約時間下午3:52，黃金現貨下跌1.8%，報每英兩2377.96美元；白銀現貨下跌3.7%，報30.8073美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言