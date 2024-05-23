美元因Fed會議紀錄上漲 英鎊在英國宣布提前大選後續升
美元指數周三一連三天上漲，聯準會（Fed）會議紀錄顯示與會者表示不確定通膨和政策限制性程度。英鎊走升，因交易者在英國通膨降溫不及預期後下調了對英國央行降息押注，英國首相蘇納克宣布將於7月4日提前舉行國會大選。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.3%至104.933。美國10年期公債殖利率上漲1個基點至4.42%；2年期國債殖利率攀升5個基點至4.87%。
外匯風險管理公司Klarity FX駐舊金山主管Amarjit Sahota說：「會議紀錄證實了大多數交易員在一周前美國CPI報告公布前就已經在想的事情。」
英鎊升值0.1%，報1.2717美元，蘇納克周三宣布7月4日投票改選國會，各界預料執政保守黨將在執政14年後輸給反對黨工黨。
英鎊稍早即走升，英國4月份通膨放緩幅度不及預期，這促使投資者縮減對下月降息的押注。
歐元兌美元貶值0.3%至1.0824，此前歐洲央行管委會成員Olli Rehn表示，通膨放緩和工資成長放慢為6月開始放鬆貨幣政策和降息提供了有力支撐。
美元兌日圓升值0.2%至約156.60，受到美國公債殖利率走高影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言