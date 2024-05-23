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美元因Fed會議紀錄上漲 英鎊在英國宣布提前大選後續升

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數周三一連三天上漲。路透
美元指數周三一連三天上漲。路透

美元指數周三一連三天上漲，聯準會（Fed）會議紀錄顯示與會者表示不確定通膨和政策限制性程度。英鎊走升，因交易者在英國通膨降溫不及預期後下調了對英國央行降息押注，英國首相蘇納克宣布將於7月4日提前舉行國會大選。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.3%至104.933。美國10年期公債殖利率上漲1個基點至4.42%；2年期國債殖利率攀升5個基點至4.87%。

外匯風險管理公司Klarity FX駐舊金山主管Amarjit Sahota說：「會議紀錄證實了大多數交易員在一周前美國CPI報告公布前就已經在想的事情。」

英鎊升值0.1%，報1.2717美元，蘇納克周三宣布7月4日投票改選國會，各界預料執政保守黨將在執政14年後輸給反對黨工黨。

英鎊稍早即走升，英國4月份通膨放緩幅度不及預期，這促使投資者縮減對下月降息的押注。

歐元兌美元貶值0.3%至1.0824，此前歐洲央行管委會成員Olli Rehn表示，通膨放緩和工資成長放慢為6月開始放鬆貨幣政策和降息提供了有力支撐。

美元兌日圓升值0.2%至約156.60，受到美國公債殖利率走高影響。

美國 英國 通膨

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