台積電ADR上漲1.6% 台北開盤可望隨Nvidia再創新高

台積電ADR周三上漲1.6%，收在156.15美元，較台北交易溢價16.7%，換算台北交易股價衝過1,000元大關。輝達（Nvidia）盤後公布穩健的業績和展望，也可望帶動台北交易股價再創新高。

輝達盤後大漲7%，股價首度登上1,000美元關卡，該公司再度發布強勁的單季業績展望，且調高股息，並宣布1股拆為10股，輝達在正常交易時段下跌0.5%。台股今天開盤時，人工智慧（AI）股可望跟進漲勢，輝達兩大供應商台積電（2330）和緯創（3231）表現深受矚目。輝達占台積電和緯創營收比率各達10%和5%。

道瓊工業指數周三下跌201.95點，跌幅0.5%，報39,671.04點；標普500指數下跌14.40點，跌幅0.3%，報5,307.01點；那斯達克綜合指數下跌31.08點，跌幅0.2%，報16,801.54點。

費城半導體指數上漲1%。晶片製造商Analog Devices大漲10.9%，因第3季營收預測高於預期，成為費半表現最強的成份股。

台灣加權股價指數周三大漲315.08點，收在21,551.83點。台積電大漲2.7%收在864元，創下歷史新高。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 176.54 +0.74 155.50 13.53

中華電 CHT 126.39 +0.72 127.00 -0.48

台積電 TSM 1,007.95 +1.61 864.00 16.66

聯電 UMC 55.84 +1.76 55.00 1.52

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據