快訊

懲戒台獨 共軍宣布今起在金馬及台灣周邊展開軍演

征戰大胃王比賽20年吃壞身體！日本傳奇小林尊宣布退休

美股回落 Fed會議紀錄暗示不急於降息 Nvidia盤後狂飆

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達周三盤後大漲7%，股價首度登上1,000美元關卡，該公司再度發布強勁的單季業績展望，且調高股息，並宣布1股拆為10股。路透
輝達周三盤後大漲7%，股價首度登上1,000美元關卡，該公司再度發布強勁的單季業績展望，且調高股息，並宣布1股拆為10股。路透

美國股市周三收低，聯準會（Fed）會議紀錄暗示官員並不急於降息，但科技股盤後上漲，輝達（Nvidia）穩健的業績和展望強化市場對人工智慧（AI）熱潮的信心。

道瓊工業指數下跌201.95點，跌幅0.5%，報39,671.04點；標普500指數下跌14.40點，跌幅0.3%，報5,307.01點；那斯達克綜合指數下跌31.08點，跌幅0.2%，報16,801.54點。

Fed公布三周前的會議紀錄顯示，決策者對持續的物價壓力感到不確定，且一致認為最近的數據並未讓他們對通膨朝向2%的目標充滿信心。

會議紀錄說，有些官員「提到如果通膨風險顯示收緊政策是適當之舉，他們願意進一步緊縮政策」。

輝達盤後大漲7%，股價首度登上1,000美元關卡，該公司再度發布強勁的單季業績展望，且調高股息，並宣布1股拆為10股，輝達在正常交易時段下跌0.5%。

費城半導體指數上漲1%，台積電ADR漲1.6%。晶片製造商Analog Devices大漲10.9%，因第3季營收預測高於預期，成為費半表現最強的成份股。

美股本月創下歷史新高，部分原因即是對AI前景仍感樂觀、穩健的財報季以及Fed重燃今年降息的希望。

作為房貸和其他借貸成本基準的美國10年期公債殖利率從周二的4.414%升至4.433%。

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，市場認為Fed在9月會議上降息至少25個基點的機率為59%，低於上一交易日的65.7%。

在其他財報中，Target股價大跌8%，此前該公司公布的同店銷售額連續四季下降。財報顯示，由於日常必需品價格上漲，購物者減少了非必需品的支出。

太陽能業的股價延續了近期的漲勢，主要是受到對中國太陽能電池板徵收新關稅、電力需求激增以及市場看好聯邦補貼將提振這個產業所激勵。First Solar股價上漲19%，Enphase Energy上漲8.7%。

能源股表現最差，下跌1.8%，因油價連續三個交易日下跌。

Fed 指數 通膨

延伸閱讀

Fed會議紀錄重燃升息擔憂 道瓊跌逾200點

外資發動攻勢台股飆高 台積電帶頭強勢族群遍地開花

輝達獲利基期墊高 自我超越門檻將拉升

美股早盤平盤震盪！投資人等著看Nvidia財報 台積電ADR漲1.3％

相關新聞

Fed會議紀錄重燃升息擔憂 道瓊跌逾200點

美股收低，因聯準會5月會議紀錄引發了對持續通膨的擔憂，顯示可能不會很快降息。

新聞集團授權OpenAI內容使用 5年價值2.5億美元

華爾街日報母公司「新聞集團」（News Corp）與人工智慧新創公司OpenAI今天宣布達成歷史性的內容授權協議。華爾街...

美元因Fed會議紀錄上漲 英鎊在英國宣布提前大選後續升

美元指數周三一連三天上漲，聯準會（Fed）會議紀錄顯示與會者表示不確定通膨和政策限制性程度。英鎊走升，因交易者在英國通膨...

台積電ADR上漲1.6% 台北開盤可望隨Nvidia再創新高

台積電ADR周三上漲1.6%，收在156.15美元，較台北交易溢價16.7%，換算台北交易股價衝過1,000元大關。輝達...

輝達財報Q1營收年增262% 盤後股價勁揚逾6%

美國人工智慧晶片大廠輝達（Nvidia）今天在美股盤後公布的財報優於預期，並且宣布將進行1拆10股票分割計畫，推動盤後股...

美股回落 Fed會議紀錄暗示不急於降息 Nvidia盤後狂飆

美國股市周三收低，聯準會（Fed）會議紀錄暗示官員並不急於降息，但科技股盤後上漲，輝達（Nvidia）穩健的業績和展望強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。