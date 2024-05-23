美股回落 Fed會議紀錄暗示不急於降息 Nvidia盤後狂飆

美國股市周三收低，聯準會（Fed）會議紀錄暗示官員並不急於降息，但科技股盤後上漲，輝達（Nvidia）穩健的業績和展望強化市場對人工智慧（AI）熱潮的信心。

道瓊工業指數下跌201.95點，跌幅0.5%，報39,671.04點；標普500指數下跌14.40點，跌幅0.3%，報5,307.01點；那斯達克綜合指數下跌31.08點，跌幅0.2%，報16,801.54點。

Fed公布三周前的會議紀錄顯示，決策者對持續的物價壓力感到不確定，且一致認為最近的數據並未讓他們對通膨朝向2%的目標充滿信心。

會議紀錄說，有些官員「提到如果通膨風險顯示收緊政策是適當之舉，他們願意進一步緊縮政策」。

輝達盤後大漲7%，股價首度登上1,000美元關卡，該公司再度發布強勁的單季業績展望，且調高股息，並宣布1股拆為10股，輝達在正常交易時段下跌0.5%。

費城半導體指數上漲1%，台積電ADR漲1.6%。晶片製造商Analog Devices大漲10.9%，因第3季營收預測高於預期，成為費半表現最強的成份股。

美股本月創下歷史新高，部分原因即是對AI前景仍感樂觀、穩健的財報季以及Fed重燃今年降息的希望。

作為房貸和其他借貸成本基準的美國10年期公債殖利率從周二的4.414%升至4.433%。

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，市場認為Fed在9月會議上降息至少25個基點的機率為59%，低於上一交易日的65.7%。

在其他財報中，Target股價大跌8%，此前該公司公布的同店銷售額連續四季下降。財報顯示，由於日常必需品價格上漲，購物者減少了非必需品的支出。

太陽能業的股價延續了近期的漲勢，主要是受到對中國太陽能電池板徵收新關稅、電力需求激增以及市場看好聯邦補貼將提振這個產業所激勵。First Solar股價上漲19%，Enphase Energy上漲8.7%。

能源股表現最差，下跌1.8%，因油價連續三個交易日下跌。