一旦證明中方的國家補貼非法 歐對陸電動車擬祭針對性關稅

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
歐盟執委會主席范德賴恩說，如果證明中國對電動車業的國家補貼非法，歐盟將對中國電動車徵收「針對性」關稅。路透
歐盟執委會主席范德賴恩說，如果證明中國對電動車業的國家補貼非法，歐盟將對中國電動車徵收「針對性」關稅。路透

歐盟執委會主席范德賴恩說，如果證明中國對電動車業的國家補貼非法，歐盟將對中國電動車徵收「針對性」關稅。

歐盟去年對中國電動車發起反補貼調查，人們日益預期歐盟將以徵收關稅回應。美國本月稍早宣布將大幅提高對中國製造的電動車關稅，但是范德賴恩堅稱歐盟將採取不同做法。

范德賴恩說：「我可以保證，我們徵收的關稅將與受損害程度相當，因此更有針對性、更加量身定製。」

歐盟執委會預計將在6月5日前決定是否對中國電動車徵收暫時性關稅，一旦確定後將從7月4日開始實施。

一些歐盟國家對此抱持審慎態度。德國和瑞典上周表示，對歐洲可能徵收關稅持保留意見，擔心這將影響西方和中國之間的貿易。

然而，范德賴恩駁斥中國和歐盟已經陷入貿易戰的說法。她堅稱，歐盟希望「降低」與中國經濟關係的風險，而不是像俄烏戰爭之後，歐盟與俄羅斯經濟關係「脫鉤」那樣。

中國國家主席習近平本月訪問歐洲時，試圖勸阻歐盟不要走上與美國相同的道路，美國已經公布對從大陸進口的一些商品的一系列全面指控，這引起了北京的擔憂，即歐盟可能會效仿。

但隨著歐盟針對中國對太陽能板、風力渦輪機和火車補貼展開一系列調查，北京和布魯塞爾的緊張關係顯然不斷升高。

這點似乎也反映在貿易數據上。歐盟統計局21日表示，歐盟今年第1季對大陸貿易仍有逆差，但已下滑至625億歐元（678億美元），比前季減少10%，比一年前則減少18%，達到2021年第2季來最低，2022年第3季最高曾達到1,073億歐元。

歐盟對陸貿易逆差近來減少，有將近一半源自機械和運輸設備（包括電動車）的貿易改善。

歐盟進口的大陸機械和運輸設備已連續下滑六個月，這段期間共減少了四分之一，不過去年從大陸進口的電動車（包括外國廠商的大陸工廠生產的車輛），從2020年的16億美元暴增至115億美元，大陸品牌的市占率同一期間增長逾四倍至8%。

歐盟 電動車

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