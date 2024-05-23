中日韓峰會首爾登場 將聚焦FTA

日本、南韓以及中國大陸的領導人峰會，預計本月26日至27日在南韓首爾登場。日本媒體報導，三國政府官員正在協調峰會的成果文件，而是否同意重啟中日韓自由貿易協定（FTA）談判，也備受矚目。

日本放送協會（NHK）報導，中國國務院總理李強、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅計劃出席峰會。中日韓三國峰會受到新冠疫情等因素影響，2019年12月以後就未舉行。

數名日本政府消息人士透露，三國領袖預計將同意，以未來導向的方式致力於區域和平穩定的重要性。

消息人士還說，目前也正協調三國領導人確認，於2023年11月的三國外長會議談及的領域，展開進一步合作，包含經濟、貿易、人員交流、安全，以及因應傳染病等公共衛生議題。

此外，三國政府相關人士正探討三國領袖要如何達成共識，以重啟自2019年之後就停滯的中日韓FTA談判。

消息人士也透露，成果文件可能會記載三國將努力定期召開三方峰會，以加強關係。