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美股早盤平盤震盪！投資人等著看Nvidia財報 台積電ADR漲1.3％

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股22日早盤接近平盤，投資人等待輝達盤後財報。路透
美股22日早盤接近平盤，投資人等待輝達盤後財報。路透

美股22日早盤在平盤附近狹幅波動，投資人引頸期待晶片大廠輝達（Nvidia）盤後發布的最新財報，這對美股科技股的漲勢能否持續而言將是關鍵，分析師預期輝達將再度交出亮眼財報。

道瓊工業指數22日早盤小漲10點，或不到0.1%；標普500指數和那斯達克指數也分別各跌不到0.1%；不過費城半導體指數漲0.7%；台積電ADR漲1.3%。

輝達早盤股價則下跌近1%。該公司財報將考驗帶動三大指數本月創下紀錄新高的美股，能否維持漲勢。市場預期該公司財報將會持續亮眼。LSEG數據顯示，輝達獲利和營收預估將分別年增400%和240%。

投資人也將關注今日稍晚公布的美國聯準會（Fed）會議紀錄，以進一步釐清降息時機。多名決策官員都已重申，在宣布降息前，Fed還需要再等待更多的通膨降溫訊號。

據CME的Fed觀測工具，交易員目前認為Fed會在9月降息至少一碼的機率為近68%。

Fed 指數 美股 輝達

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