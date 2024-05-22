買高、賣更高？3吉星庇護+Nvidia點火 華爾街大多頭：美股可望繼續飆

美股標普500指數與那斯達克綜合指數21日收盤再刷新高，華爾街多頭分析師預期，在人工智慧（AI）指標股輝達（Nvidia）料將發布利多消息點火下，美股還有高點可期。

道瓊社報導，標普500、那指和道瓊工業指數本月來漲幅至少在5.4%以上，截至目前為止，似乎讓篤信「5月賣股走人」的投資人感到後悔。

美國銀行財富管理公司首席策略師桑德文說：「股票已變成一種『買高、賣更高』的資產類別。」

美股5月行情獲三吉星庇護

桑德文指出，美股雖然價位已高，但仍有理由漲得更高，因同時有三大吉星庇佑：通膨減緩、企業獲利、利率路徑，全都朝令人鼓舞的方向走。

--通膨方面，上周傳來好消息。美國4月消費者物價指數（CPI）升幅是2021年來最小，加上同月零售銷售持穩，都強化市場對「軟著陸」（經濟降溫、卻不致跌入衰退）的信心，並重燃今年聯準會（Fed）多次降息希望。

--企業盈餘表現優於預期，也振奮華爾街信心。根據FactSet的數據，標普500成分股企業獲利比一年成長5.7%。

--市場利率已從高點滑落。指標性的美國10年期公債殖利率21日收在4.414%，低於前市的4.436%，更比4月一度攀抵4.706%的高檔顯著降下來。

隨著數據證實市場對「通膨減緩」與「經濟持續成長」的雙重期待，更高的企業獲利可望繼續為美股漲勢推波助瀾，22日公布財報的輝達正是眾望所歸。

Sevens Report主筆艾賽伊評論說：「成長仍是正的，只是減緩罷了。Fed將會降利率，所以市場鬆了口氣...且因有正成長，企業獲利仍堅挺。投資人夢寐以求的『金髮女孩』（不冷不熱恰到好處）環境已來臨。」

輝達催動買盤將進一步托高美股

華爾街著名大多頭、Fundstrat共同創辦人暨研究主管Tom Lee預言，輝達22日紐約盤後公布財報，可望引爆一波買盤，讓場外等候已久的投資人爭先恐後湧進股市。他說：「我認為，現在許多人遲疑不前，但依我們之見，股市會在輝達公布財報後大漲，所以我建議加碼股票。」

他指出，在這個指標AI概念股揭曉年度第1季財報之前，投資人的股票投資部位顯得極其謹慎。他說，過去三周來，不論是機構投資人或散戶投資人，現金餘額水位都持續攀升，光是上周就大增160億美元，足見「場邊等著進場的額外流動性數量可觀」。

Lee說，根據前八次輝達財報出爐後美股典型反應的統計數據，過去兩年來，輝達財報發布後的漲幅「平均在20%以上」，所以他預期，周三財報結果公布後，該股大漲的或然率高。

過去八周來，輝達股價陷入橫向盤整，與股價繼「爆炸性漲勢」過後在6月至12月顯得停滯不前的走勢呼應。倘若第1季財報終結這段盤整期，Lee預期「輝達可能展開一波猛攻，我認為那會吸引場外資金進場。現在仍有許多現金佇足場邊，隨著輝達（不確定性）拋在後頭，我想投資人將再度讓資金派上用場」。

這位美股策略師指出，季節因素仍對5月行情有利。舉例來說，根據回溯至1927年的美股歷史資料，第1季對標普500指數有利，4月則不利；往年5月有73%的機率收漲；6月上漲機率更達到100%，全月漲幅中位數將近4%。