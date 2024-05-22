能源價格下滑…英國通膨率降至近3年最低點 拉抬執政保守黨聲勢

英國官方數據今天顯示，隨著能源價格進一步走弱，英國4月通貨膨脹年增率下滑到近3年來最低點，也在今年大選前拉抬英國執政保守黨的聲勢。

英國國家統計局（Office for National Statistics）在聲明中說，4月的消費者物價指數從3月的3.2%下降到2.3%，但仍高於分析師預期的2.1%。

4月通膨率是2021年7月以來的最低水準，當時通膨率處於英國中央銀行英格蘭銀行（Bank of England）2.0%的目標。

英格蘭銀行本月稍早曾發出將在夏季降息的訊息。英格蘭銀行將主要利率維持在16年來最高點5.25%，以進一步抑制物價上漲。

在通貨膨脹的數據公布後，大多數分析師表示，英格蘭銀行不太可能那麼快在6月就降息。外界預測歐洲中央銀行（European Central Bank）將在6月調降歐元區主要利率。

隨著全球通膨壓力減退，預期美國聯邦準備理事會（US Federal Reserve, Fed）今年也將降息。