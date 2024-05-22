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亞股互有漲跌！市場等待輝達財報、Fed會議紀錄出爐

中央社／ 香港22日綜合外電報導
美國聯準會即將公布5月會議紀錄。路透社
美國聯準會即將公布5月會議紀錄。路透社

繼市場近來普遍大漲後，亞洲股市今天互有漲跌，市場轉向關注預計稍晚出爐的人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）最新財報和美國聯邦準備理事會（Fed）的會議紀錄。

法新社報導，美股標普500指數和那斯達克指數收盤創新高，對亞洲股市的鼓舞作用不大。儘管驅動買盤的催化劑很少，但美國聯準會即將公布5月會議紀錄，可能有助投資人了解聯準會官員對利率的看法。

美國通膨放緩和中國上週宣布對深受打擊的重要房地產行業推出救市計畫，有助帶動股市上揚。隨著這些樂觀氛圍逐漸消退，交易者可稍微喘口氣。

下一個推動股市上漲的主要因素，將會是輝達最新一季的財報。輝達按市值計算是全美第3大企業，其財報被視為衡量整體市場情緒的指標。

過去幾年股價持續飆漲的輝達，今年來股價已勁揚約90%。期盼在欣欣向榮的AI領域取得進展的企業，極為重視高階處理器。

不過，有些人擔心輝達財報可能不符合市場極高的期望。一些觀察人士說，這可能引發大規模拋售潮，尤其是在重量級科技公司中。

亞股方面，東京、香港、雪梨、馬尼拉等地股市均收低，威靈頓、台北及雅加達股市則收高。上海和首爾股市與前一日近乎持平。

投資人也正引頸期盼聯準會即將公布的5月1日會議紀錄，這有助他們審視決策官員考量消費者通膨數據連續3個月高於預期時的思考過程。

儘管美國上月的物價指數顯示通膨增速放緩，但聯準會許多官員不願太早開始降息。

聯準會理事華勒（Christopher Waller）表示，他希望再看看幾個月的數據；同時，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic）則警告，「單一數據不是趨勢」，他認為聯準會進入第4季以前都不會降息。

美國 聯準會 輝達 通膨

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