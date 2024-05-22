歐盟調查大陸電動車非法補貼 考慮徵收針對性關稅

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天說，如果證明大陸對電動車業的國家補貼非法，歐盟將對大陸電動車徵收「針對性」關稅。

歐盟去年對中國電動車發起反補貼調查後激怒大陸，人們日益預期歐盟將以徵收關稅回應。

美國本月稍早大幅提高對大陸製造的電動車關稅，但范德賴恩堅稱歐盟將採取不同做法。

范德賴恩說：「我可以保證，我們徵收的關稅將與受損害程度相當，因此更有針對性、更加量身定製。」

預計歐洲聯盟執行委員會（European Commission）將在6月5日前決定是否對大陸電動車徵收暫時性關稅。如果選擇這樣做，將從7月4日開始實施。

一些歐盟國家對此抱持審慎態度。

德國和瑞典上週表示，對歐洲可能徵收關稅持保留意見，擔心這將影響西方和大陸之間的貿易。

然而，范德賴恩駁斥大陸和歐盟已經陷入貿易戰的說法。

她堅稱，歐盟希望「降低」與大陸經濟關係的風險，而不是像莫斯科2022年襲擊烏克蘭以來，歐盟與俄羅斯經濟關係「脫鉤」那樣。

但隨著歐盟針對大陸對太陽能板、風力渦輪機和火車補貼展開一系列調查，北京和布魯塞爾的緊張關係正在加劇。