大陸英國商會：未來5年在大陸經商更困難 預期監管措施不減反增
大陸英國商會表示，隨著大陸政府努力阻止外國資金撤走，未來5年英國企業在大陸做生意將變得更加困難。
據路透社今天發自北京的報導，大陸英國商會（British Chamber of Commerce in China）發表立場文件指出，大陸去年8月以來雖推出48項措施試圖提振投資者信心，但英國企業尚未看到「有意義的開放」，預期未來5年監管措施造成的障礙將不減反增。
大陸英國商會說，大陸政府顯然正在規劃與企業關係的新路線，但明確企業的角色至關重要，目前的模棱兩可令人沮喪。
此外，在目前複雜的地緣政治環境下，貿易緊張局勢加劇的風險不斷增加，英國企業信心進一步受到制約。
大陸英國商會表示，大陸施政時若能提供更大的可預測性、清晰度及透明度，將對恢復企業對市場的信心有莫大幫助。
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