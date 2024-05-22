快訊

中職／黃勇傳澄清212萬欠債與賭無關 包含民間借貸+隊友借款

監視者之死：英男子為港府跟監，不明原因陳屍公園

美國務卿強調團結各國維護台海穩定 確保北京不會單方面改變現狀

Nvidia料能再繳出超狂獲利成長 但接下來幾季有基期墊高的問題

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Nvidia未來幾季的成長率可能不會像過去一年那麼誇張。路透
Nvidia未來幾季的成長率可能不會像過去一年那麼誇張。路透

輝達（Nvidia）將在周三盤後公布上季財報，預料又將繳出超狂的獲利增長，但這可能是這段期間來的最後一次，因為截至2023年4月的去年同期，是該公司最後一個銷售持平的季度，此後，市場對AI晶片的需求大爆發，推動Nvidia市值膨脹到原來四倍的2.4兆美元。

Nvidia似乎有個大致的模式：該公司AI架構的處理能力每六個月增加一倍。執行長黃仁勳今年3月展示其最新的加速器設計，運算速度是目前晶片的五倍。

分析師預估上季銷售額將成長到近四倍的246億美元，每股盈餘增加到五倍高的5.60美元。該公司自己給出的營收指引一直是235億到245億美元間。

Nvidia周二收盤價是刷新紀錄的953.86美元。

Nvidia在3月份的開發者大會才推出Blackwell加速器架構，那些晶片要等到今年稍晚才能出貨，所以周三發布的財報反映出來的是當前Hopper晶片的需求熱度。分析師將關注該公司對於提高Hopper產量和縮短交貨期有何作為。

目前，Nvidia的銷售有超過80%用在雲端資料中心。微軟和臉書母公司Meta Platforms是去年的大買家。亞馬遜（Amazon）今年也買了很多。Oppenheimer分析師Rick Schafer認為，上季資料中心的銷售躍增逾400%。

由於微軟、亞馬遜、Alphabet旗下Google等公司在AI基礎設施領域的競爭非常激烈，因此華爾街認為，在Nvidia及其客戶轉向新的 Blackwell架構之際，Hopper的需求也不會減退。黃仁勳及其他高管周三討論前景時，投資人會想聽到他證實這一點。

由於發展軌跡太陡峭，Nvidia通常只提供下一季的財測。市場對本季營收的共識預測是266億美元，大概是與去年同期的兩倍，但低於分析師預計的上季成長率

即使未來幾季，Nvidia營收攀升之勢趨緩，但它在AI加速器領域的領先優勢看起來還是很穩固。

Baird分析師Tristan Gerra本周一撰寫報告說，今年和明年，Nvidia產品仍然打遍天下無敵手，他將目標價從1,050美元調高到1,200美元。 

成長率 華爾街

延伸閱讀

NVIDIA 黃仁勳一席話 所羅門2個月暴漲3倍、再創天價

輝達創收盤新高 法人：台股趨震盪觀察10日線支撐

三星總動員…搶AI晶片代工 黃仁勳：持續仰賴台灣

能率4月自結 EPS 0.06元 搭上熱潮

相關新聞

不賣就禁法案通過不到1個月！TikTok罕見宣布全球大裁員

TheWrap報導，中國字節跳動旗下短影音平台TikTok罕見大規模裁員，宣布營運及行銷部門將自22日起資遣「相當比例」...

日10年債殖利率觸及11年來高點1% 市場押注日銀7月升息

日本10年期公債殖利率今（22）日攀升至1%，為11年來首見高點，反映市場對日本銀行（央行）可能在未來幾個月採取進一步緊...

無限暢飲沒了？麥當勞擬收續杯費 自助飲料機2032年消失

速食連鎖巨擘麥當勞(McDonald's)計畫慢慢取消全美店內的自助飲料機，到2032年所有這類飲料機都會消失；另外一些...

今年來漲幅18%勝IT類股 美公用事業股因AI意外爆紅

今年的華爾街已經充滿各種意外，但竟連這類股也在今年春季的美國股市裡脫穎而出，仍然令人大感驚奇。沒錯，就是目前一直是常勝軍...

隨著美債空頭重整旗鼓 債券交易員再懷疑聯準會今年真能降息兩次？

債券交易員再次懷疑聯準會今年是否會降息兩次。互換市場目前已消化年底降息約40個基點的預期，其中首次降息25個基點已反映在聯準會11月的政策會議上。

日本4月出現貿易逆差 日圓貶值推高進口成本

日本4月進口回升，反映日圓貶值推高進口價值，也使4月出現貿易逆差，可見日圓貶值己帶給日本經濟負擔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。