快訊

中職／黃勇傳澄清212萬欠債與賭無關 包含民間借貸+隊友借款

監視者之死：英男子為港府跟監，不明原因陳屍公園

美國務卿強調團結各國維護台海穩定 確保北京不會單方面改變現狀

日10年債殖利率觸及11年來高點1% 市場押注日銀7月升息

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本10年期公債殖利率22日觸及1%。 路透
日本10年期公債殖利率22日觸及1%。 路透

日本10年期公債殖利率今（22）日攀升至1%，為11年來首見高點，反映市場對日本銀行（央行）可能在未來幾個月採取進一步緊縮措施的預期，持續增強。

日本10年期公債殖利率今日短暫上漲2個基點，升至1%的心理關卡，創2013年4月以來最高水準。日本另有20年期與30年期公債，最近也都升到十年高點。日本通膨率現在已經有兩年時間高於央行的2%目標。

1%是個重大關卡，因為這原是日銀進行殖利率曲線管控（YCC）時的參考點。利率交換市場現在反映的價格顯示，日銀有66%的機率會在7月底的利率會議上再次升息。而3月日銀終止負利率並取消YCC時，預期7月升息的機率只有14%。

瑞穗證券策略師Shoki Omori說，如果市場預期利率要調高，日本政府公債殖利率就會上升，特別是10年期公債。他預測未來幾周，10年期日本公債殖利率有可能走高至1.2%。

日銀3月終止負利率政策，同時停止大部分非正統的寬鬆措施之後，投資人一直在猜測日銀下一步升息以及可能減少購買公債的時機。

投資人 日本 通膨

延伸閱讀

能當緊急糧食！日本盒裝米飯優點多 日幣貶值助攻「外銷5年翻倍」

日本東京JR電車驚傳有人持刀！嫌犯已遭逮

台日旅遊經貿交流頻繁 日本1地區增設台北聯絡處

30年期公債 得標利率攀一年高點

相關新聞

不賣就禁法案通過不到1個月！TikTok罕見宣布全球大裁員

TheWrap報導，中國字節跳動旗下短影音平台TikTok罕見大規模裁員，宣布營運及行銷部門將自22日起資遣「相當比例」...

日10年債殖利率觸及11年來高點1% 市場押注日銀7月升息

日本10年期公債殖利率今（22）日攀升至1%，為11年來首見高點，反映市場對日本銀行（央行）可能在未來幾個月採取進一步緊...

無限暢飲沒了？麥當勞擬收續杯費 自助飲料機2032年消失

速食連鎖巨擘麥當勞(McDonald's)計畫慢慢取消全美店內的自助飲料機，到2032年所有這類飲料機都會消失；另外一些...

今年來漲幅18%勝IT類股 美公用事業股因AI意外爆紅

今年的華爾街已經充滿各種意外，但竟連這類股也在今年春季的美國股市裡脫穎而出，仍然令人大感驚奇。沒錯，就是目前一直是常勝軍...

隨著美債空頭重整旗鼓 債券交易員再懷疑聯準會今年真能降息兩次？

債券交易員再次懷疑聯準會今年是否會降息兩次。互換市場目前已消化年底降息約40個基點的預期，其中首次降息25個基點已反映在聯準會11月的政策會議上。

日本4月出現貿易逆差 日圓貶值推高進口成本

日本4月進口回升，反映日圓貶值推高進口價值，也使4月出現貿易逆差，可見日圓貶值己帶給日本經濟負擔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。