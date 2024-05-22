日10年債殖利率觸及11年來高點1% 市場押注日銀7月升息

日本10年期公債殖利率今（22）日攀升至1%，為11年來首見高點，反映市場對日本銀行（央行）可能在未來幾個月採取進一步緊縮措施的預期，持續增強。

日本10年期公債殖利率今日短暫上漲2個基點，升至1%的心理關卡，創2013年4月以來最高水準。日本另有20年期與30年期公債，最近也都升到十年高點。日本通膨率現在已經有兩年時間高於央行的2%目標。

1%是個重大關卡，因為這原是日銀進行殖利率曲線管控（YCC）時的參考點。利率交換市場現在反映的價格顯示，日銀有66%的機率會在7月底的利率會議上再次升息。而3月日銀終止負利率並取消YCC時，預期7月升息的機率只有14%。

瑞穗證券策略師Shoki Omori說，如果市場預期利率要調高，日本政府公債殖利率就會上升，特別是10年期公債。他預測未來幾周，10年期日本公債殖利率有可能走高至1.2%。

日銀3月終止負利率政策，同時停止大部分非正統的寬鬆措施之後，投資人一直在猜測日銀下一步升息以及可能減少購買公債的時機。