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不賣就禁法案通過不到1個月！TikTok罕見宣布全球大裁員

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
TikTok罕見宣布大規模裁員，營運及行銷部門將自22日起資遣「相當比例」員工，此舉距離拜登政府簽署「TikTok不賣就禁」法案不到1個月。路透
TikTok罕見宣布大規模裁員，營運及行銷部門將自22日起資遣「相當比例」員工，此舉距離拜登政府簽署「TikTok不賣就禁」法案不到1個月。路透

TheWrap報導，中國字節跳動旗下短影音平台TikTok罕見大規模裁員，宣布營運及行銷部門將自22日起資遣「相當比例」員工，此舉距離拜登政府簽署「TikTok不賣就禁」法案不到1個月。

消息指出，TikTok全球營運與行銷部門約1000名員工，近日告知員工將進行大規模資遣，一改過去多半採取削減成本的策略，相當不尋常。

美國總統拜登甫於4月24日簽署TikTok「不賣就禁」法案，要求TikTok限期內脫離母公司，否則禁止在美國營運；對此TikTok以違反美國憲法第一修正案向聯邦政府提起訴訟。

部分未具名員工表示，首當其衝的是內容和行銷團隊，最晚22日晚間或23日上午告知結果。

此外，TikTok將解散負責使用者支援及溝通的全球使用者營運團隊，其餘員工將轉入市場行銷、內容和產品或安全信任部門。

TikTok 使用者 美國

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