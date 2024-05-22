今年來漲幅18%勝IT類股 美公用事業股因AI意外爆紅

今年的華爾街已經充滿各種意外，但竟連這類股也在今年春季的美國股市裡脫穎而出，仍然令人大感驚奇。沒錯，就是目前一直是常勝軍的公用事業類股。

美國電力公司今年以來的行情向上，除了是去年黯淡了一整年的反彈之外，也反映了市場愈來愈相信，美國經濟可以在高利率的情況下，還能有動力，而且人工智慧（AI）熱潮可以成真。

經濟沒惡化，電力需求可望穩定，AI資料中心又將仰賴電力公司提供很多電力，這些因素使得電力公司成為搶手的押注對象。

道瓊社指出，過去三個月，標普500指數中通常表現溫吞的公用事業類股，跳漲逾18%，而資訊科技類股的漲幅還只能以11%排第二。今年到目前為止，標普500指數表現最好的五家公司，有三家是電力生產商。例如總部在德州的Vistra，今年迄今漲幅已高達145%，令股票輝達（Nvidia）的93%相形見絀。

華爾街已有愈來愈多人認為，隨著新資料中心的興起，電力類股將走高，就要迎來大幅增長。Reaves Asset Management長期投資公用事業類股，總裁巴特雷（John Bartlett）說，現在他關切的焦點是，那些雲端運算巨人準備投資數以十億美元計的資金到AI領域，「你真正需要注意的是，這些人的電力需求會如何發展」。

花旗分析師表示，到2030年，資料中心的用電需求可能占美國總體電力需求的10.9%，遠高於目前的4.5%。如果電力需求如許多人預期這樣快速增長，就將需要更多的電廠、輸電線路和其他基礎設施，建造這些設施的公司，自然會有更多回報。

公用事業類股上漲顯示市場形勢與去年相比，發生徹底發生。去年美國聯準會升息導致市場處處都是誘人的高收益投資，基本上無風險的美國公債因此變成了提款機，吸引投資人遠離公用事業股以及它的穩健配息。

今年投資人由公用事業股票拿到的配息，還是低於美債，但情勢已改觀。在科技分析師和電力供應商發布一系列預測顯示未來幾年電力需求將激增之後，更多的交易員湧入公用事業類股。通常被視為防禦型股票的電力公司，搖身成為市場不斷增加押注的對象。

最近這波漲勢始於今年年初，最先上漲的是向批發市場銷售電力的獨立電力生產商，之後再擴大到受監管的公用事業公司。

分析師警告投資公用事業股票的風險。他們提醒投資人，電力供應商當中，比較少涉及資料中心的，或是只是電網設備的製造商，很可能不見得能夠受惠。其他大風險包括，美國經濟放緩，或是AI炒作熱潮在公共事業進入建設階段之前，就先消散。

公用事業是投資人少數幾個會肯定其資本支出的一個產業。而且就如Raymond James分析師Pavel Molchanov所言，「在電力的世界裡，沒有任何事是短距離衝刺」。

投資公用事業股票的長期的威脅則是，更高的電價或不環保的發電活動，可能會促使監管機構採取措施嚴厲整頓相關業者。