日本4月出現貿易逆差 日圓貶值推高進口成本
日本4月進口回升，反映日圓貶值推高進口價值，也使4月出現貿易逆差，可見日圓貶值己帶給日本經濟負擔。
日本周三公布的數據顯示，4月進口年增8.3%，略低於市場原估的8.9%。貿易餘額轉為逆差4,625億日圓（30億美元）。當月出口上漲8.3%，不如原估的11%。
出口受到汽車出口的提振，半導體製造設備和包括晶片在內的電子零組件出口也有所成長。進口受到原油和飛機的拉抬。
汽車出口成長17.8%，晶片製造設備出口成長28.2%，半導體在內的電子零件出口成長20.4%。石油進口成長13.1%，飛機進口大增293.7%。
按地區劃分，對美國和中國的出口分別成長8.8%和9.6%，對歐洲出口下降2%。
貿易逆差反映了日圓疲軟帶來的經濟影響加劇。日圓兌美元在34年低點附近徘徊。調查發現多數日本業者反映，日圓貶值問題大於助益，迫使他們漲價將上揚的原物料成本轉嫁給客戶。
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