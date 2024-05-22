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微軟開發者大會 推介開發AI軟體新利器

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）21日在年度開發者大會上致詞。 路透
微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）21日在年度開發者大會上致詞。 路透

微軟（Microsoft）周二（21日）在開發者大會上討論新工具，目標放在鼓勵程式設計師在Windows軟體內，建立以AI為重點的技術。微軟正與Google母公司Alphabet、亞馬遜和蘋果，在這個新興領域裡競爭霸主地位。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）在大會上推銷新的應用程式介面（API），這微軟提供的工具可以幫助開發者更容易利用人工智慧（AI）技術。

微軟表示，現在已經有180萬開發者在使用公司的生成式AI工具Github Copilot，讓他們可以發揮更高的生產力。

納德拉對參加Build會議的開發者說：「當我回顧過去一年，特別出眾的地方是，你們大家已經如何在運用這些能力，而且真的改變了我們周遭的世界。」

微軟在會議上詳細介紹Copilot AI軟體的新功能，企業生產力相關的電子郵件、Teams影音與文字交談等應用，都能得到幫助。競爭者Google上周舉行開發者大會，也推介了一批類似的AI工具，協助辦公室軟體應用。

微軟股價周二盤中觸及歷史新高的432.97美元，收盤小漲0.87%報429.04美元。公司股價今年至今上漲14%。

OpenAI最新版的AI模型GPT-4o，在微軟的架構中運作，微軟技術長Kevin Scott說，開發者可以比先前版本便宜12倍的價錢，在他們的軟體裡使用。微軟是OpenAI最大投資人，所以運用這家AI公司的技術在微軟自己的產品上。

納德拉在周一開發者大會之前，於彭博電視的訪談上講到自己相信「AI就是個工具」，想要它幫助時能夠幫上忙。他希望大家不要將AI像人類一樣看待，納德拉說，「人工智慧」（artificial intelligence）這個名稱不好，他個人希望稱之為「不同智慧」（different intelligence）。把AI軟體當做幫忙完成任務的工具，會是人類與AI的一種理想關係。

OpenAI 設計師

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