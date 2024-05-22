披索將成博物館珍品！阿根廷總統：償債後不印鈔 貨幣自由競爭

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）重申他競選時阿根廷經濟美元化的承諾，就政府經濟藍圖做出迄今為止最清晰的闡述。

米雷伊說，在償還本地債務、改革了金融體系，將中央銀行的資產負債表清理乾淨後，阿根廷將朝貨幣自由競爭的方向邁進，意味披索和美元都將成為法定貨幣。屆時，披索將有「靈活」匯率，而央行將不再印製披索，讓美元（他預計會成為主要貨幣）取而代之。

貨幣當局嚴格控制披索，每月只允許貶值2%，儘管每月的通膨率是此一水準的四倍高，當局表示打算繼續維持這種爬行釘住匯率制度。

米雷伊周二晚間在布宜諾斯艾利斯一場商業活動上發表主題演講時說：「披索將成為博物館珍品，當它變得非常稀有時，你認為我們會怎麽做？我們會實行美元化，那樣披索將會消失。」

自2023年12月10日上任以來，米雷伊承諾要粉碎三位數的年通膨率並讓經濟美元化，他迅速採取行動縮減央行負債，最終目標是將之關閉。他已經六度降息，從上任之初的133%降至上周的40%。

由Luis Caputo部長領導的米雷伊經濟團隊已著手提高國庫券的吸引力，清理央行不斷膨脹的債務。米雷伊周二表示，隨著連續降息，央行持有的三分之一的一天期票據（被稱為pases）被轉移到財務部。一旦所有債務清償完畢，會取消資本管制，讓各種貨幣展開競爭。

米萊伊說無法確定取消資本管制的日期，因為這將由市場決定。