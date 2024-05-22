美債空頭重整旗鼓 債劵交易員再次懷疑FED今年會降息兩次

債券交易員再次懷疑聯準會（Fed）今年是否真會降息兩次。

交換市場目前正在消化年底降息大約40個基點的預期，其中首次降息25個基點會是在聯準會11月政策會議上。上周三公布4月通膨數據溫和後，市場反映出來的是聯準會可能降息近50個基點，或兩次各降1碼。

隨著殖利率近幾天走高，倉位表明，投資人已重建新的空頭押注，同時，部分平倉了較長天期政府公債的多頭部位。交易員保持謹慎，等待更多數據發布，以確認通膨正朝向正確方向發展，並靜候周三聯邦公開市場委員會會議最新紀要，提供有關聯準會政策路徑的新線索。

聯準會理事沃勒（Christopher Waller）周二對CNBC表示，「如果有足夠數據是朝正確方向走，就可以考慮在今年稍晚、明年初降息」。他本周表示，4月消費者物價是一個令人放心的訊號，表明通膨往對的方向發展，但在他支持聯準會寬鬆貨幣政策之前，還需要「多幾個月良好的通膨數據」。