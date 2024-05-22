國際原油下跌 銅金隨美元走升回落、鋁價抵近二年最高

國際原油下跌，徘徊於三個月低點附近。銅價和金價前一交易日創下新高後，周二因美元走升而回落。鋁價周二觸及近兩年最高，創下四個月來最大單日漲幅。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

布蘭特原油下跌

全球基準布蘭特原油近月期貨合約結算價周二在每桶83美元下方。布蘭特原油即期價差收窄，一度低至每桶10美分，為近月合約1月份以來最小溢價，表明供應超過需求。

不過，在OPEC+減產的支撐下，布蘭特原油期貨今年仍上漲約7%，儘管價格自4月中旬以來已回落。原油價格波動率已降至五年低點。

在美國，拜登政府周二宣布將釋放100萬桶汽油儲備，這推動汽油期貨進一步下跌，盤中低點約每加侖2.49美元。

雖然此次出售旨在降低夏季駕車出行高峰期的汽油價格，但分析師表示，100萬桶不太可能對美東地區產生重大影響，該地區去年6月日均消耗逾300萬桶汽油。

在紐約市場，西德州中級原油（WTI） 6月原油期貨周二到期，下跌0.7%，結算價報每桶79.26美元；交投更活躍的7月合約下跌0.8%，報每桶78.66美元。布蘭特原油7月合約下跌1%，結算價報每桶82.88美元。

鋁價觸及近兩年最高

倫敦金屬交易所(LME)3個月鋁期貨大漲3.1%，至每噸2,710.50美元，稍早曾觸及2,765.50美元，是2022年6月初以來最高。

Marex顧問Edward Meir說：「基本金屬大幅上漲之時，鋁往往落後于銅，但基金資金最終會發現它。」

鋁價也受到供應憂慮的提振，此前力拓宣布位於澳洲昆士蘭省的精煉廠氧化鋁出口第三方合同遭遇不可抗力。

在82,000噸鋁倉單取消後，LME註冊倉庫中的有倉單鋁庫存降至兩周最低的55.61萬噸，這為鋁價提供了進一步支撐。

LME銅期貨下跌0.7%，報每噸10,809美元。

繼一天前創下歷史新高之後，銅價強勁的漲勢顯現降溫跡象，投資人警告銅價漲勢可能已領先於疲軟的基本面。

金價微跌

金價微跌，投資人評估打壓了近期降息可能性的Fed官員鷹派講話。

今年迄今金價上漲17%，如此行情跟各國央行購買黃金、亞洲尤其是中國的強勁需求以及烏克蘭和中東地緣政治緊張局勢加劇等因素有關。

截至紐約時間下午3:14，黃金現貨下跌0.1%，報每英兩2423.43美元； 白銀現貨上漲0.6%，報32.027美元。